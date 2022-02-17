Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Свердловской области. Среди них замгендиректора УГМК

18 февраля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Наивысшую сумму в 250 тысяч рублей предлагают на месте инженера на буровых установках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самые высокие зарплаты на Среднем Урале — у инженеров и менеджеров по продажам. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий подготовил сервис по подбору персонала Работа.ру. На первом месте по оплате труда находится инженер автоматизированных систем управления на буровых установках. Кандидату предлагают 250 тысяч рублей за месяц работы. Из требований — высшее образование, чтение принципиальных электрических схем, а также базовые знания по электротехнике, автоматизации технологических процессов и частотно-регулируемому электроприводу. На втором месте с оплатой труда от 200 тысяч рублей расположилась вакансия первого зама гендиректора УГМК. Из требований — высшее горное образование и опыт работы руководителем на предприятии горно-добывающей отрасли от трех лет. Работать придется в Краснотурьинске. Топ-3 замыкает руководитель отдела продаж наружной рекламы — рекламное агенство Sugar Media ищет кандидата на место с требованиями опыта работы от года до трех в должности руководителя отдела продаж, с сильными лидерскими качествами и опытом разработки эффективных показателей KPI. Сотрудник возьмет на себя организацию продуктивной работы отдела, контроль выполнения плановых показателей, стратегическое управление командой и проведение переговоров с ключевыми клиентами и партнерами. Среди тех, чья зарплата составит менее 150 тысяч рублей — слесарь-моторист, менеджер по развитию ключевых клиентов в компании грузоперевозок и аналитический персонал на производство. Все три вакансии ориентированы на специалистов с высшим образованием (за исключением первого), зарплата в пределах 120 тысяч рублей. URA.RU ранее сообщало, что к концу 2021 года средняя зарплата в Екатеринбурге упала до 42 945 рублей. При этом больше всех зарплату снизили у личных телохранителей, сторожей и хореографов. Однако, отмечалось, что средняя зарплата в УрФО поднялась до 58021 рубля. Прирост с 2020 года составил 9,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самые высокие зарплаты на Среднем Урале — у инженеров и менеджеров по продажам. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий подготовил сервис по подбору персонала Работа.ру. На первом месте по оплате труда находится инженер автоматизированных систем управления на буровых установках. Кандидату предлагают 250 тысяч рублей за месяц работы. Из требований — высшее образование, чтение принципиальных электрических схем, а также базовые знания по электротехнике, автоматизации технологических процессов и частотно-регулируемому электроприводу. На втором месте с оплатой труда от 200 тысяч рублей расположилась вакансия первого зама гендиректора УГМК. Из требований — высшее горное образование и опыт работы руководителем на предприятии горно-добывающей отрасли от трех лет. Работать придется в Краснотурьинске. Топ-3 замыкает руководитель отдела продаж наружной рекламы — рекламное агенство Sugar Media ищет кандидата на место с требованиями опыта работы от года до трех в должности руководителя отдела продаж, с сильными лидерскими качествами и опытом разработки эффективных показателей KPI. Сотрудник возьмет на себя организацию продуктивной работы отдела, контроль выполнения плановых показателей, стратегическое управление командой и проведение переговоров с ключевыми клиентами и партнерами. Среди тех, чья зарплата составит менее 150 тысяч рублей — слесарь-моторист, менеджер по развитию ключевых клиентов в компании грузоперевозок и аналитический персонал на производство. Все три вакансии ориентированы на специалистов с высшим образованием (за исключением первого), зарплата в пределах 120 тысяч рублей. URA.RU ранее сообщало, что к концу 2021 года средняя зарплата в Екатеринбурге упала до 42 945 рублей. При этом больше всех зарплату снизили у личных телохранителей, сторожей и хореографов. Однако, отмечалось, что средняя зарплата в УрФО поднялась до 58021 рубля. Прирост с 2020 года составил 9,5%.