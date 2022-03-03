03 марта 2022

Власти Перми назвали сроки реставрации Дома Ученых

© Служба новостей «URA.RU»
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Дому ученых восстановят исторический облик

Дом ученых, расположенный по адресу Комсомольский проспект, 49 в Перми, отреставрируют к концу этого года. Уже выбран подрядчик на выполнение работ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Исполнителю ООО „ПермСтройМет+“ предстоит восстановить исторический облик объекта культурного наследия. К работам планируется приступить уже в апреле», — рассказали в пресс-службе.

Подрядчик должен будет восстановить фасад здания п-образной формы, а также архитектурные элементы по верхнему периметру в виде лепнин и гирлянд. Закончить работы необходимо до конца года.

Ранее URA.RU показывало, как отреставрируют насосную станцию на набережной. Ремонты фасадов приурочены к 300-летию города, который состоится в 2023 году.

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Дом ученых, расположенный по адресу Комсомольский проспект, 49 в Перми, отреставрируют к концу этого года. Уже выбран подрядчик на выполнение работ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Исполнителю ООО „ПермСтройМет+“ предстоит восстановить исторический облик объекта культурного наследия. К работам планируется приступить уже в апреле», — рассказали в пресс-службе. Подрядчик должен будет восстановить фасад здания п-образной формы, а также архитектурные элементы по верхнему периметру в виде лепнин и гирлянд. Закончить работы необходимо до конца года. Ранее URA.RU показывало, как отреставрируют насосную станцию на набережной. Ремонты фасадов приурочены к 300-летию города, который состоится в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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