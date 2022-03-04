04 марта 2022

Свердловчанка выиграла в лотерею 600 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбурженка выиграла в лотерею 600 тысяч рублей Фото:

Жительница Серова (Свердловская область) Светлана Гончарова выиграла в лотерею 600 тысяч рублей. Выигрыш она потратила на отпуск и обустройство жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «СтоЛото».

«Любительница шпицев из Свердловской области получила в подарок от отца билет на 413-й тираж „Жилищной лотереи“. Розыгрыш проходил в октябре 2020 года. Именно тогда женщина узнала, что стала лотерейной победительницей и обладательницей приза на сумму 600 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Победительница потратила выигрыш на путешествие в Абхазию и Сочи. Также она сделала косметический ремонт в квартире отца и привела в порядок дачный дом, чтобы «почаще выезжать на природу с собачками», — уточнила она.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанин, выигравший в лотерею полмиллиарда рублей, рассказал, что на выигрыш он закрыл все кредиты, купил жилье, путешествует и помогает близким. Другой счастливчик, выигравший миллион рублей, поделился, что вытянул «счастливый билет», когда оплачивал коммунальные счета.

Фото:

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Жительница Серова (Свердловская область) Светлана Гончарова выиграла в лотерею 600 тысяч рублей. Выигрыш она потратила на отпуск и обустройство жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «СтоЛото». «Любительница шпицев из Свердловской области получила в подарок от отца билет на 413-й тираж „Жилищной лотереи“. Розыгрыш проходил в октябре 2020 года. Именно тогда женщина узнала, что стала лотерейной победительницей и обладательницей приза на сумму 600 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Победительница потратила выигрыш на путешествие в Абхазию и Сочи. Также она сделала косметический ремонт в квартире отца и привела в порядок дачный дом, чтобы «почаще выезжать на природу с собачками», — уточнила она. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин, выигравший в лотерею полмиллиарда рублей, рассказал, что на выигрыш он закрыл все кредиты, купил жилье, путешествует и помогает близким. Другой счастливчик, выигравший миллион рублей, поделился, что вытянул «счастливый билет», когда оплачивал коммунальные счета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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