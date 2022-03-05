В Кремле ознакомились с заявлением Зеленского с критикой НАТО

В Кремле ознакомились с выступлением Владимира Зеленского, но не намерены реагировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кремле ознакомились с ночным обращением украинского президента Владимира Заленского с критикой в адрес НАТО. Однако оно не требует реакции Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 5 марта.

«[В Кремле] знакомы [с выступлением Зеленского]. Но я не думаю, что это требует какой-то реакции и формулирования отношения. Нам важно, и мы свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчет в невозможности прямого участия в том, что происходит вокруг Украины», — сказал Песков.

Зеленский в ночном обращении обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной, этим «создав нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО». Кроме того, украинский президент заявил, что из-за пассивности НАТО по ситуации в стране, Украине придется разорвать Будапештский меморандум, что позволит ей создавать ядерное оружие.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и направлена на демилитаризацию и денацификацию страны. По словам президента Владимира Путина, армия РФ намерена закончить вооруженный конфликт, начавшийся в 2014 году на Донбассе. При этом российские военные наносят точечные ракетные удары по военной инфраструктуре вооруженных сил Украины, не затрагивая города и жилые дома.

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