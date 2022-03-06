Посол РФ обвинил сенатора США в призывах к ядерной войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Политики США не отдают отчет своим заявлениям, считает Анатолий Антонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Антироссийская риторика США дошла до крайности и в стране призывают к прямому столкновению с ведущими ядерными державами. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление сенатора конгресса Рика Скотта.

«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности. По сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами», — передает РИА «Новости» слова Антонова.

Американские СМИ ранее заявили об угрозе ядерной войны между Россией и США. Президент России Владимир Путин приказал перевести российские ядерные силы в режим особого боевого дежурства, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Антироссийская риторика США дошла до крайности и в стране призывают к прямому столкновению с ведущими ядерными державами. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление сенатора конгресса Рика Скотта. «Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности. По сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами», — передает РИА «Новости» слова Антонова. Американские СМИ ранее заявили об угрозе ядерной войны между Россией и США. Президент России Владимир Путин приказал перевести российские ядерные силы в режим особого боевого дежурства, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...