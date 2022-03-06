Посол РФ обвинил сенатора США в призывах к ядерной войне

Политики США не отдают отчет своим заявлениям, считает Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Антироссийская риторика США дошла до крайности и в стране призывают к прямому столкновению с ведущими ядерными державами. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление сенатора конгресса Рика Скотта.

«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности. По сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами», — передает РИА «Новости» слова Антонова.

Американские СМИ ранее заявили об угрозе ядерной войны между Россией и США. Президент России Владимир Путин приказал перевести российские ядерные силы в режим особого боевого дежурства, пишет RT.