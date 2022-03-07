Кадыров призвал украинцев перейти на сторону России

Рамзан Кадыров заявил, что Россия не хочет воевать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Украины перейти на сторону РФ и Белоруссии. По его словам, США используют Украину в своих интересах.

«Россия и Беларусь дают вам коридор, по которому вы попадете к братьям, готовым встретить вас, в отличие от коридора в сторону Америки, которая вас использует ради своих политических и военных игр. Откройте, наконец, глаза на политический режим [президента Украины] Зеленского и примите решение. Дорога каждая минута», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Россия, как и Украина не хочет воевать, а выступает за жизнь в согласии, высказался Кадыров. Он отметил, что Украина является прекрасной страной с добрым народом, и призвал жителей не давать использовать себя в качестве щита. Так глава Чечни отреагировал на информацию о подготовке плана по эвакуации Зеленского из страны. «Как вы себе это представляете, украинцы? Президент готов бросить свою армию, свой народ и командовать с безопасного для своей жизни расстояния», — высказался Кадыров.

Ранее британская газета The Sun сообщила, что спецназ их страны готовит «ночную» эвакуацию Зеленского из Украины. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в разговоре с ТАССом опроверг эти заявления.

Россия проводит на Украине спецоперацию по приказу президента РФ Владимира Путина. Целью стала денацификация и демилитаризация Украины, оккупировать страну не будут, заявлял глава государства. На окраине Мариуполя недавно убиты четыре мирных жителя, потому что украинские националисты пытались использовать их как живой щит, сообщает сайт MK.RU . Путин сообщал, что спецоперация идет по графику и поставленные задачи успешно решаются, пишет Life .

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