Кадыров призвал украинцев перейти на сторону России

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Украины перейти на сторону РФ и Белоруссии. По его словам, США используют Украину в своих интересах.
«Россия и Беларусь дают вам коридор, по которому вы попадете к братьям, готовым встретить вас, в отличие от коридора в сторону Америки, которая вас использует ради своих политических и военных игр. Откройте, наконец, глаза на политический режим [президента Украины] Зеленского и примите решение. Дорога каждая минута», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Россия, как и Украина не хочет воевать, а выступает за жизнь в согласии, высказался Кадыров. Он отметил, что Украина является прекрасной страной с добрым народом, и призвал жителей не давать использовать себя в качестве щита. Так глава Чечни отреагировал на информацию о подготовке плана по эвакуации Зеленского из страны. «Как вы себе это представляете, украинцы? Президент готов бросить свою армию, свой народ и командовать с безопасного для своей жизни расстояния», — высказался Кадыров.
Ранее британская газета The Sun сообщила, что спецназ их страны готовит «ночную» эвакуацию Зеленского из Украины. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в разговоре с ТАССом опроверг эти заявления.
Россия проводит на Украине спецоперацию по приказу президента РФ Владимира Путина. Целью стала денацификация и демилитаризация Украины, оккупировать страну не будут, заявлял глава государства. На окраине Мариуполя недавно убиты четыре мирных жителя, потому что украинские националисты пытались использовать их как живой щит, сообщает сайт MK.RU. Путин сообщал, что спецоперация идет по графику и поставленные задачи успешно решаются, пишет Life.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Украины перейти на сторону РФ и Белоруссии. По его словам, США используют Украину в своих интересах. «Россия и Беларусь дают вам коридор, по которому вы попадете к братьям, готовым встретить вас, в отличие от коридора в сторону Америки, которая вас использует ради своих политических и военных игр. Откройте, наконец, глаза на политический режим [президента Украины] Зеленского и примите решение. Дорога каждая минута», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Россия, как и Украина не хочет воевать, а выступает за жизнь в согласии, высказался Кадыров. Он отметил, что Украина является прекрасной страной с добрым народом, и призвал жителей не давать использовать себя в качестве щита. Так глава Чечни отреагировал на информацию о подготовке плана по эвакуации Зеленского из страны. «Как вы себе это представляете, украинцы? Президент готов бросить свою армию, свой народ и командовать с безопасного для своей жизни расстояния», — высказался Кадыров. Ранее британская газета The Sun сообщила, что спецназ их страны готовит «ночную» эвакуацию Зеленского из Украины. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в разговоре с ТАССом опроверг эти заявления. Россия проводит на Украине спецоперацию по приказу президента РФ Владимира Путина. Целью стала денацификация и демилитаризация Украины, оккупировать страну не будут, заявлял глава государства. На окраине Мариуполя недавно убиты четыре мирных жителя, потому что украинские националисты пытались использовать их как живой щит, сообщает сайт MK.RU. Путин сообщал, что спецоперация идет по графику и поставленные задачи успешно решаются, пишет Life.