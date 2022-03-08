08 марта 2022
07 марта 2022
06 марта 2022

В Перми помогут военным, выполняющим спецзадачи

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми разворачивают спецпункт для помощи военным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми развернут специальный пункт социальной работы военного комиссариата региона. Он призван помочь в решении проблем военнослужащих, выполняющих спецзадачи, сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«В целях оптимизации работы по оказанию помощи в решении проблемных вопросов военнослужащих, выполняющих военные специальные задачи, всю информацию, касающуюся предоставления социальных гарантий и льгот военнослужащим и их семьям, можно получить в Пункте военно-социальной работы, развернутого на базе Центра социального обеспечения военного комиссариата», — сказано в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте». Телефон пункта: 238-17-25.

Российские военнослужащие, в том числе и из Пермского края, принимают участие в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны говорили, что армия РФ сорвала масштабное наступление Украины на территорию Донбасса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что оккупация Украины не является целью РФ. Ранее стало известно о гибели на Украине четырех жителей Прикамья.

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В Перми развернут специальный пункт социальной работы военного комиссариата региона. Он призван помочь в решении проблем военнослужащих, выполняющих спецзадачи, сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. «В целях оптимизации работы по оказанию помощи в решении проблемных вопросов военнослужащих, выполняющих военные специальные задачи, всю информацию, касающуюся предоставления социальных гарантий и льгот военнослужащим и их семьям, можно получить в Пункте военно-социальной работы, развернутого на базе Центра социального обеспечения военного комиссариата», — сказано в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте». Телефон пункта: 238-17-25. Российские военнослужащие, в том числе и из Пермского края, принимают участие в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны говорили, что армия РФ сорвала масштабное наступление Украины на территорию Донбасса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что оккупация Украины не является целью РФ. Ранее стало известно о гибели на Украине четырех жителей Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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