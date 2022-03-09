Челябинская пара рассталась на ТВ-шоу «Неравный брак». Видео

09 марта 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Отношения пары продлились 4,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская пара, в которой разница в возрасте между партнерами составляет 14 лет, распалась на ТВ-шоу «Неравный брак». Их отношения длились 4,5 года. Историю 22-летнего Валентина и 36-летней Юлии показали на телеканале «Ю». «Родители и друзья не поняли нашего решения начать отношения. Сестра всегда говорила мне, что Валентин молодой, хочет гулять, ничего серьезно не хочет, ему это не нужно. Чтобы я была готова, что когда-то это закончится», — рассказала о ситуации Юлия. Девушка добавила, что для нее не имеет значения, сколько лет между ней и Валентином и она не ощущает разницу в возрасте. Юлия принимает его таким, какой он есть, даже несмотря на то, что многие из друзей парня не принимали ее в свой круг общения. Несмотря на чувство Юлии, Валентин был настроен не так оптимистично. Его коробило, что друзья советуют ему закончить эти отношения. Также градус добавляли родители Юлии, которые намекали ему на брак с их дочерью, который стал бы для нее вторым. От первого брака у Юлии остался сын. На момент съемок ему исполнилось 9 лет. Приняв во внимание все факторы, Валентин принял решение расстаться с Юлией. Пара обсудила их дальнейшие отношения при встрече. Юлия пожелала Валентину быть счастливым. Парень признался, что поступил ужасно, но так, по его мнению, будет лучше для всех. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинская пара, в которой разница в возрасте между партнерами составляет 14 лет, распалась на ТВ-шоу «Неравный брак». Их отношения длились 4,5 года. Историю 22-летнего Валентина и 36-летней Юлии показали на телеканале «Ю». «Родители и друзья не поняли нашего решения начать отношения. Сестра всегда говорила мне, что Валентин молодой, хочет гулять, ничего серьезно не хочет, ему это не нужно. Чтобы я была готова, что когда-то это закончится», — рассказала о ситуации Юлия. Девушка добавила, что для нее не имеет значения, сколько лет между ней и Валентином и она не ощущает разницу в возрасте. Юлия принимает его таким, какой он есть, даже несмотря на то, что многие из друзей парня не принимали ее в свой круг общения. Несмотря на чувство Юлии, Валентин был настроен не так оптимистично. Его коробило, что друзья советуют ему закончить эти отношения. Также градус добавляли родители Юлии, которые намекали ему на брак с их дочерью, который стал бы для нее вторым. От первого брака у Юлии остался сын. На момент съемок ему исполнилось 9 лет. Приняв во внимание все факторы, Валентин принял решение расстаться с Юлией. Пара обсудила их дальнейшие отношения при встрече. Юлия пожелала Валентину быть счастливым. Парень признался, что поступил ужасно, но так, по его мнению, будет лучше для всех.