Российский самолет подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном 12 марта 2022 в 17:49 Размер текста - 17 + ТАСС: российский самолет с пассажирами подал сигнал тревоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирский самолет из России подал сигнал тревоги в небе над территорией Казахстана. Об этом сообщил источник в авиационных службах. «Пассажирский самолет Airbus рейса Санкт-Петербург—Сочи подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. Самолет следует в аэропорт назначения», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на свой источник. По предварительным данным, высота лайнера снизилась до 6,5 тысячи метров. Сейчас самолет снова стал набирать высоту. Почему был подан сигнал тревоги, сейчас устанавливается. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Пассажирский самолет из России подал сигнал тревоги в небе над территорией Казахстана. Об этом сообщил источник в авиационных службах. «Пассажирский самолет Airbus рейса Санкт-Петербург—Сочи подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. Самолет следует в аэропорт назначения», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на свой источник. По предварительным данным, высота лайнера снизилась до 6,5 тысячи метров. Сейчас самолет снова стал набирать высоту. Почему был подан сигнал тревоги, сейчас устанавливается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям