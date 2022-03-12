Российский самолет подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном

Пассажирский самолет из России подал сигнал тревоги в небе над территорией Казахстана. Об этом сообщил источник в авиационных службах. «Пассажирский самолет Airbus рейса Санкт-Петербург—Сочи подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. Самолет следует в аэропорт назначения», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на свой источник. По предварительным данным, высота лайнера снизилась до 6,5 тысячи метров. Сейчас самолет снова стал набирать высоту. Почему был подан сигнал тревоги, сейчас устанавливается.