В Китае назвали НАТО виновником кризиса на Украине

НАТО не имеет права критиковать Россию из-за своей политики агрессии, считает китайское СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Агрессивное расширение НАТО на Восток привело к кризису на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал множество безжалостных военных конфликтов. Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Кризис на Украине вызван расширением НАТО на Восток, ему предшествовала агрессия блока», — пишет Global Times.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.