В Китае назвали НАТО виновником кризиса на Украине

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, генерал
НАТО не имеет права критиковать Россию из-за своей политики агрессии, считает китайское СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Агрессивное расширение НАТО на Восток привело к кризису на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал множество безжалостных военных конфликтов. Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Кризис на Украине вызван расширением НАТО на Восток, ему предшествовала агрессия блока», — пишет Global Times.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.

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Агрессивное расширение НАТО на Восток привело к кризису на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал множество безжалостных военных конфликтов. Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Кризис на Украине вызван расширением НАТО на Восток, ему предшествовала агрессия блока», — пишет Global Times. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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