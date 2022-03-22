В Кремле обратились к несогласным со спецоперацией на Украине

22 марта 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков надеется, что несогласные с действиями российских властей вскоре все поймут Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле верят в то, что несогласные россияне со спецоперацией, проводимой на Украине, скоро поймут ее цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, учитывают ли в Кремле их мнение. «Их мало, таких граждан. Подавляющее большинство, и об этом свидетельствует статистика (свыше 75%) поддерживают операцию и действия президента России. Это неопровержимый факт. Идет очень активное разъяснение целей и задач операции. Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут и научатся ориентироваться в потоках лжи, которые идут с Запада. Мнение меньшинства слышат, но меньшинство есть меньшинство. [По деятелям культуры] есть сообщения в СМИ, что кто-то хочет уехать, это нормальный процесс. Кто-то потом все поймет и вернется обратно», — отметил он во время конференц-колла. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По сообщению российского лидера, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле верят в то, что несогласные россияне со спецоперацией, проводимой на Украине, скоро поймут ее цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, учитывают ли в Кремле их мнение. «Их мало, таких граждан. Подавляющее большинство, и об этом свидетельствует статистика (свыше 75%) поддерживают операцию и действия президента России. Это неопровержимый факт. Идет очень активное разъяснение целей и задач операции. Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут и научатся ориентироваться в потоках лжи, которые идут с Запада. Мнение меньшинства слышат, но меньшинство есть меньшинство. [По деятелям культуры] есть сообщения в СМИ, что кто-то хочет уехать, это нормальный процесс. Кто-то потом все поймет и вернется обратно», — отметил он во время конференц-колла. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По сообщению российского лидера, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.