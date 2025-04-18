В AppStore вновь появилось приложение «Т-банка»

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Приложение может быть удалено в любой момент
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Приложение «Т-банка» снова доступно в AppStore под названием Freelance Case. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

«Наше официальное приложение снова доступно в AppStore. Это последняя версия», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Т-банка». Банк предупреждает, что приложение может быть удалено в любой момент, поэтому рекомендует скачать его как можно скорее.

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Приложение «Т-банка» снова доступно в AppStore под названием Freelance Case. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «Наше официальное приложение снова доступно в AppStore. Это последняя версия», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Т-банка». Банк предупреждает, что приложение может быть удалено в любой момент, поэтому рекомендует скачать его как можно скорее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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