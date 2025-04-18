В AppStore вновь появилось приложение «Т-банка»

Приложение может быть удалено в любой момент
Приложение «Т-банка» снова доступно в AppStore под названием Freelance Case. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«Наше официальное приложение снова доступно в AppStore. Это последняя версия», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Т-банка». Банк предупреждает, что приложение может быть удалено в любой момент, поэтому рекомендует скачать его как можно скорее.
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