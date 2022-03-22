Сколько тратят на доставку еды чиновники и силовики в ХМАО

В свободном доступе оказались данные более 40 тысяч югорчан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Данный жителей ХМАО, которые пользовались сервисом «Яндекс.Еда», попали в открытый доступ. Суммарно, речь идет о более, чем 40 тысячах югорчан. URA.RU собрало информацию о том, сколько чиновники, судьи и силовики Сургута тратят на доставку еды.

«Городская администрация. За шесть месяцев потрачено 46212 рублей», — следует из опубликованных данных сервиса «Яндекс.Еда». В реестре указаны номера телефонов, а также имя заказчика и сумма, потраченная на еду за полгода. Больше всего на доставку потратила сотрудница пресс-службы городской мэрии: порядка 36 тысяч рублей.

Но самые большие расходы на еду, судя по опубликованным данным, у сургутских полицейских, которым часто приходится есть «на ходу». Из данных следует, что сотрудники полиции за полгода на доставку питания потратили не менее 75,5 тысяч рублей. А прокуратура города, которая находится в одном здании со Следственным отделом Следственного управления по Сургуту, вместе потратили 35 тысяч рублей на доставку. В городском же суде Сургута сумма заказов за полгода составила 34 тысячи рублей, при этом из них 20 тысяч потратила только одна судья, что следует из опубликованной базы данных.

Ранее URA.RU писало, что сервис «Яндекс.Еда» сообщили об утечке данных своих пользователей. В сообщении сервиса говорилось, что в интернет попали номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах. После этого Роскомнадзор внес ресурс «Яндекс.Еда» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и ограничил к нему доступ.

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