25 марта 2022

В Крыму опровергли фейки о массовой мобилизации граждан

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В Крыму не будут производить массовую мобилизацию, заявил Олег Крючков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму не планируется производить массовую мобилизацию граждан. Об этом заявил советник главы полуострова Олег Крючков, добавив, что все звонки, поступающие на номера крымчан, с требованием явиться в военкомат для призыва являются фейками.

«СБУ и ЦиПСО для организации паники начали массовый обзвон крымчан якобы от военкоматов с призывами и требованиями явиться для призыва, мобилизации и якобы отправки в зону проведения СВО», — приводит слова Олега Крючкова РБК. Советник главы Крыма добавил, что подобные призывы являются фейками, мобилизации жителей полуострова не планируется и не производится.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики. Путин исключил участие срочников в спецоперации на Украине.

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В Крыму не планируется производить массовую мобилизацию граждан. Об этом заявил советник главы полуострова Олег Крючков, добавив, что все звонки, поступающие на номера крымчан, с требованием явиться в военкомат для призыва являются фейками. «СБУ и ЦиПСО для организации паники начали массовый обзвон крымчан якобы от военкоматов с призывами и требованиями явиться для призыва, мобилизации и якобы отправки в зону проведения СВО», — приводит слова Олега Крючкова РБК. Советник главы Крыма добавил, что подобные призывы являются фейками, мобилизации жителей полуострова не планируется и не производится. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики. Путин исключил участие срочников в спецоперации на Украине.
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