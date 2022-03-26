26 марта 2022

В Эстонии организовали сбор подписей против концерта Киркорова

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Эстонцы хотят отменить концерт Киркорова в Таллине Фото:
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В Эстонии организовали сбор подписей против концерта российского артиста Филиппа Киркорова, который намечен на 27 мая в Таллине. Петиция появилась на сайте народной инициативы Rahvaalgatus.ee.

«Просим запретить концерт Филиппа Киркорова, который состоится 27 мая 2022 года в ледовом дворце „Тондираба“», — говорится в обращении. Эстонцы выразили протест из-за поддержки Киркоровым вхождения Крыма в состав РФ.

Петиция адресована мэрии и городскому собранию столицы. «Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее одного процента подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около четырех тысяч голосов», — говорится на сайте. На момент публикации обращение собрало 2069 подписей.

Ранее Киркорову запретили въезд в Литву до 21 января 2027 года. Отмечается, что ограничение введено из-за выступлений артиста в Крыму. Концерт исполнителя в Литве был отменен. Такой же запрет коснулся российских певцов Олега Газманова, Григория Лепса, а также исполнителей Наташи Королевы и Хабиба (Хабиба Шарипова).

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В Эстонии организовали сбор подписей против концерта российского артиста Филиппа Киркорова, который намечен на 27 мая в Таллине. Петиция появилась на сайте народной инициативы Rahvaalgatus.ee. «Просим запретить концерт Филиппа Киркорова, который состоится 27 мая 2022 года в ледовом дворце „Тондираба“», — говорится в обращении. Эстонцы выразили протест из-за поддержки Киркоровым вхождения Крыма в состав РФ. Петиция адресована мэрии и городскому собранию столицы. «Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее одного процента подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около четырех тысяч голосов», — говорится на сайте. На момент публикации обращение собрало 2069 подписей. Ранее Киркорову запретили въезд в Литву до 21 января 2027 года. Отмечается, что ограничение введено из-за выступлений артиста в Крыму. Концерт исполнителя в Литве был отменен. Такой же запрет коснулся российских певцов Олега Газманова, Григория Лепса, а также исполнителей Наташи Королевы и Хабиба (Хабиба Шарипова).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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