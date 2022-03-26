В Эстонии организовали сбор подписей против концерта Киркорова

27 марта 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

Эстонцы хотят отменить концерт Киркорова в Таллине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Эстонии организовали сбор подписей против концерта российского артиста Филиппа Киркорова, который намечен на 27 мая в Таллине. Петиция появилась на сайте народной инициативы Rahvaalgatus.ee. «Просим запретить концерт Филиппа Киркорова, который состоится 27 мая 2022 года в ледовом дворце „Тондираба“», — говорится в обращении. Эстонцы выразили протест из-за поддержки Киркоровым вхождения Крыма в состав РФ. Петиция адресована мэрии и городскому собранию столицы. «Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее одного процента подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около четырех тысяч голосов», — говорится на сайте. На момент публикации обращение собрало 2069 подписей. Ранее Киркорову запретили въезд в Литву до 21 января 2027 года. Отмечается, что ограничение введено из-за выступлений артиста в Крыму. Концерт исполнителя в Литве был отменен. Такой же запрет коснулся российских певцов Олега Газманова, Григория Лепса, а также исполнителей Наташи Королевы и Хабиба (Хабиба Шарипова). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Эстонии организовали сбор подписей против концерта российского артиста Филиппа Киркорова, который намечен на 27 мая в Таллине. Петиция появилась на сайте народной инициативы Rahvaalgatus.ee. «Просим запретить концерт Филиппа Киркорова, который состоится 27 мая 2022 года в ледовом дворце „Тондираба“», — говорится в обращении. Эстонцы выразили протест из-за поддержки Киркоровым вхождения Крыма в состав РФ. Петиция адресована мэрии и городскому собранию столицы. «Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее одного процента подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около четырех тысяч голосов», — говорится на сайте. На момент публикации обращение собрало 2069 подписей. Ранее Киркорову запретили въезд в Литву до 21 января 2027 года. Отмечается, что ограничение введено из-за выступлений артиста в Крыму. Концерт исполнителя в Литве был отменен. Такой же запрет коснулся российских певцов Олега Газманова, Григория Лепса, а также исполнителей Наташи Королевы и Хабиба (Хабиба Шарипова).