26 марта 2022
25 марта 2022
24 марта 2022

Сургутянин выиграл миллион и расцеловал продавщицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотереи, столото
Сургутянин благодаря удаче выиграл миллион рублей Фото:

Сургутянин Юрий Василюк выиграл миллион рублей, первый раз в жизни купив билет моментальной лотереи. На радостях он расцеловал продавщицу киоска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственной компании «Столото».

«Сотрудница предложила на сдачу купить билет моментальной лотереи. Я согласился и вытянул последний из пачки. Начал стирать защитный слой и вижу огромную сумму. Когда женщина подтвердила выигрыш, эмоции переполнили меня. Я не сдержал чувства и расцеловал ее», — прокомментировал свой выигрыш сургутянин.

Василюк работает водителем и является автолюбителем, поэтому часть выигрыша потратит на ремонт машины. Все остальные деньги подарит внучкам.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута выиграл 15 миллионов рублей. Он смог отгадать все 12 чисел комбинации в лотереи «Все или ничего».

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Сургутянин Юрий Василюк выиграл миллион рублей, первый раз в жизни купив билет моментальной лотереи. На радостях он расцеловал продавщицу киоска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственной компании «Столото». «Сотрудница предложила на сдачу купить билет моментальной лотереи. Я согласился и вытянул последний из пачки. Начал стирать защитный слой и вижу огромную сумму. Когда женщина подтвердила выигрыш, эмоции переполнили меня. Я не сдержал чувства и расцеловал ее», — прокомментировал свой выигрыш сургутянин. Василюк работает водителем и является автолюбителем, поэтому часть выигрыша потратит на ремонт машины. Все остальные деньги подарит внучкам. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута выиграл 15 миллионов рублей. Он смог отгадать все 12 чисел комбинации в лотереи «Все или ничего».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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