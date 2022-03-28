Крупная компания заменит импортные материалы курганскими

29 марта 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

В «Водном Союзе» заявляют, что доля импортных материалов, используемых в работе, была небольшой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Курганское коммунальное предприятие «Водный Союз» планирует начать сотрудничество с местным производителем полиэтиленовых труб. В компании считают, что это позволит снизить затраты, в том числе транспортные расходы. Кроме того, руководство «Водного Союза» не собирается менять планы по ремонту сетей из-за санкций, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Мы всегда ориентировались на экономию денег, поэтому доля импортных материалов, используемых в работе, была небольшой. Практически все расходные материалы закупаем у российских производителей. Для дальнейшего снижения затрат, в том числе и на транспортные расходы, планируем в ближайшем будущем начать плотное сотрудничество с курганским производителем полиэтиленовых труб», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Владимира Овсянникова. По его данным, компания не зависит от цен на импортные расходные материалы, так как их используют редко. В связи с этим коммунальщикам не придется сокращать работу или отказываться от утвержденных планов ремонта. Главное, чтобы не было резкого роста стоимости российских товаров и оборудования. «Сейчас наблюдаются некоторые корректировки в плане покупки в лизинг новой отечественной спецтехники, так как по сравнению с началом года, цены на нее выросли. Кроме того, прибавили в цене химические реагенты», — отметил Овсянников. На сайте «Водного Союза» отмечается, что это крупнейшая компания Курганской области в сфере водоснабжения и водоотведения. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганское коммунальное предприятие «Водный Союз» планирует начать сотрудничество с местным производителем полиэтиленовых труб. В компании считают, что это позволит снизить затраты, в том числе транспортные расходы. Кроме того, руководство «Водного Союза» не собирается менять планы по ремонту сетей из-за санкций, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Мы всегда ориентировались на экономию денег, поэтому доля импортных материалов, используемых в работе, была небольшой. Практически все расходные материалы закупаем у российских производителей. Для дальнейшего снижения затрат, в том числе и на транспортные расходы, планируем в ближайшем будущем начать плотное сотрудничество с курганским производителем полиэтиленовых труб», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Владимира Овсянникова. По его данным, компания не зависит от цен на импортные расходные материалы, так как их используют редко. В связи с этим коммунальщикам не придется сокращать работу или отказываться от утвержденных планов ремонта. Главное, чтобы не было резкого роста стоимости российских товаров и оборудования. «Сейчас наблюдаются некоторые корректировки в плане покупки в лизинг новой отечественной спецтехники, так как по сравнению с началом года, цены на нее выросли. Кроме того, прибавили в цене химические реагенты», — отметил Овсянников. На сайте «Водного Союза» отмечается, что это крупнейшая компания Курганской области в сфере водоснабжения и водоотведения. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.