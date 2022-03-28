Крупная компания заменит импортные материалы курганскими

Курганское коммунальное предприятие «Водный Союз» планирует начать сотрудничество с местным производителем полиэтиленовых труб. В компании считают, что это позволит снизить затраты, в том числе транспортные расходы. Кроме того, руководство «Водного Союза» не собирается менять планы по ремонту сетей из-за санкций, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Мы всегда ориентировались на экономию денег, поэтому доля импортных материалов, используемых в работе, была небольшой. Практически все расходные материалы закупаем у российских производителей. Для дальнейшего снижения затрат, в том числе и на транспортные расходы, планируем в ближайшем будущем начать плотное сотрудничество с курганским производителем полиэтиленовых труб», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Владимира Овсянникова.
По его данным, компания не зависит от цен на импортные расходные материалы, так как их используют редко. В связи с этим коммунальщикам не придется сокращать работу или отказываться от утвержденных планов ремонта. Главное, чтобы не было резкого роста стоимости российских товаров и оборудования.
«Сейчас наблюдаются некоторые корректировки в плане покупки в лизинг новой отечественной спецтехники, так как по сравнению с началом года, цены на нее выросли. Кроме того, прибавили в цене химические реагенты», — отметил Овсянников. На сайте «Водного Союза» отмечается, что это крупнейшая компания Курганской области в сфере водоснабжения и водоотведения.
Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.
Курганское коммунальное предприятие «Водный Союз» планирует начать сотрудничество с местным производителем полиэтиленовых труб. В компании считают, что это позволит снизить затраты, в том числе транспортные расходы. Кроме того, руководство «Водного Союза» не собирается менять планы по ремонту сетей из-за санкций, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Мы всегда ориентировались на экономию денег, поэтому доля импортных материалов, используемых в работе, была небольшой. Практически все расходные материалы закупаем у российских производителей. Для дальнейшего снижения затрат, в том числе и на транспортные расходы, планируем в ближайшем будущем начать плотное сотрудничество с курганским производителем полиэтиленовых труб», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Владимира Овсянникова. По его данным, компания не зависит от цен на импортные расходные материалы, так как их используют редко. В связи с этим коммунальщикам не придется сокращать работу или отказываться от утвержденных планов ремонта. Главное, чтобы не было резкого роста стоимости российских товаров и оборудования. «Сейчас наблюдаются некоторые корректировки в плане покупки в лизинг новой отечественной спецтехники, так как по сравнению с началом года, цены на нее выросли. Кроме того, прибавили в цене химические реагенты», — отметил Овсянников. На сайте «Водного Союза» отмечается, что это крупнейшая компания Курганской области в сфере водоснабжения и водоотведения. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.