Проверка военных билетов продлится до конца апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

У свердловских медиков начали проверять военные билеты. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказал сотрудник одной из больниц Екатеринбурга, комментируя неофициальную информацию, появившуюся в СМИ. Подтверждение в редакцию пришло и из свердловского минздрава.

«Было объявлено, что до конца апреля необходимо явиться к профильному специалисту с военным билетом на руках. Для сведения статистических данных», — поделился источник агентства.

«Все медработники военнообязанные, и — подчеркиваю — каждый год идет сверка данных. Желание хайповать на войне, с моей точки зрения, неприлично!» — сказал корреспонденту представитель минздрава.