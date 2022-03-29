29 марта 2022

У свердловских медиков проверяют военные билеты. В минздраве объяснили, зачем

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка военных билетов продлится до конца апреля Фото:

У свердловских медиков начали проверять военные билеты. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказал сотрудник одной из больниц Екатеринбурга, комментируя неофициальную информацию, появившуюся в СМИ. Подтверждение в редакцию пришло и из свердловского минздрава.

«Было объявлено, что до конца апреля необходимо явиться к профильному специалисту с военным билетом на руках. Для сведения статистических данных», — поделился источник агентства.

«Все медработники военнообязанные, и — подчеркиваю — каждый год идет сверка данных. Желание хайповать на войне, с моей точки зрения, неприлично!» — сказал корреспонденту представитель минздрава.

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У свердловских медиков начали проверять военные билеты. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказал сотрудник одной из больниц Екатеринбурга, комментируя неофициальную информацию, появившуюся в СМИ. Подтверждение в редакцию пришло и из свердловского минздрава. «Было объявлено, что до конца апреля необходимо явиться к профильному специалисту с военным билетом на руках. Для сведения статистических данных», — поделился источник агентства. «Все медработники военнообязанные, и — подчеркиваю — каждый год идет сверка данных. Желание хайповать на войне, с моей точки зрения, неприлично!» — сказал корреспонденту представитель минздрава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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