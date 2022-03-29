Челябинские ревизоры рассказали, куда жителям вкладывать деньги

Жителям предлагают вкладывать деньги в депозиты, золото и криптовалюту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) рассказали о самых выгодных и доступных инвестициях для жителей в 2022 году. Вложения в золото, недвижимость и криптовалюту могут спасти сбережения южноуральцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Времена сейчас непростые, непредсказуемые и у многих возникает вопрос, куда вложить свободные деньги. Мы проанализировали и подобрали самые доступные варианты для широкой категории инвесторов», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

Чтобы сохранить свои деньги, эксперты предлагают жителям делать короткие вклады на банковский депозит сроком на 3-4 месяца и дробить их между банками на сумму не более 1,5 млн рублей. В случае скачков инфляции и повышения ключевой ставки можно быстрее получить обновленные улучшенные условия.

«Можно купить в банке золото, учитывая что НДС теперь на него упразднили, это позволит сохранить стоимость денег и такой актив можно подержать в руках, а вот заработать на росте вряд ли получится. При продаже слитка раньше чем через 3 года придется заплатить НДФЛ», — заявляют в КСП.

Азартным людям эксперты советуют изучить мир криптовалют. А вот инвестиции в недвижимость выглядят не совсем выгодными, учитывая что ипотека 20% годовых и прогнозируется падение цен на жилую и коммерческую недвижимость. В КСП также отмечают, что если у потенциального инвестора нет финансовой «подушки безопасности» размером в 3-6 месячных зарплат, то не стоит задумываться об инвестициях.

В прошлом году размер вкладов населения в банках Челябинской области кратно увеличился. В КСП ожидают, что текущее повышение процентных ставок по депозитам положительно повлияет на дальнейший рост вкладов южноуральцев.

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