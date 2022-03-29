Наркоборец в Нижнем Тагиле избил помощника батюшки. Фото

30 марта 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Наркоборец решил, что помощник батюшки заходил в подъезд за закладкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина избил 17-летнего помощника батюшки, решив, что он заходит в подъезд за закладкой с наркотиками. Подростка доставили в больницу с выбитыми зубами, рваными ранами лица, гематомами и сотрясением мозга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МУ МВД по Нижнему Тагилу. «У подъезда к нему обратился неизвестный мужчина с просьбой поделиться сигаретой. Молодой человек отказал, сославшись на то, что не курит. Тогда, по словам подростка, мужчина ударил его в лицо и ушел. Молодой человек отказался писать заявление в полицию», — пояснили в пресс-службе МУ МВД. «Стали вымогать деньги, стали говорить, что якобы он пришел за закладкой. Но он у меня не наркоман», — цитирует маму пострадавшего паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Подросток не написал заявление в полицию сославшись на то, что не сможет опознать обидчика. «Участковые уполномоченные уже организовали проверку по данному факту, устанавливаются возможные очевидцы и тяжесть причиненного вреда здоровью. При необходимости будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина избил 17-летнего помощника батюшки, решив, что он заходит в подъезд за закладкой с наркотиками. Подростка доставили в больницу с выбитыми зубами, рваными ранами лица, гематомами и сотрясением мозга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МУ МВД по Нижнему Тагилу. «У подъезда к нему обратился неизвестный мужчина с просьбой поделиться сигаретой. Молодой человек отказал, сославшись на то, что не курит. Тогда, по словам подростка, мужчина ударил его в лицо и ушел. Молодой человек отказался писать заявление в полицию», — пояснили в пресс-службе МУ МВД. «Стали вымогать деньги, стали говорить, что якобы он пришел за закладкой. Но он у меня не наркоман», — цитирует маму пострадавшего паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Подросток не написал заявление в полицию сославшись на то, что не сможет опознать обидчика. «Участковые уполномоченные уже организовали проверку по данному факту, устанавливаются возможные очевидцы и тяжесть причиненного вреда здоровью. При необходимости будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.