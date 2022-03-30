Военные РФ сочли ситуацию в Харькове самой критической на Украине

31 марта 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Жители Харькова вынуждены прятаться в подвалах из-за провокаций ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наиболее критическая гуманитарная ситуация на сегодня складывается на Украине в Харькове. Такую оценку дал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, укрываются в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальные службы восстановительные работы не проводят. Кроме того, гражданам отказывают в медицинской помощи в больницах и лечат только украинских военных, а также боевиков территориальной обороны. В городских аптеках отсутствуют жизненно важные лекарства. «Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства», — добавил представитель Минобороны. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) безвозвратно похищает мирных жителей Харькова за предположительно хорошее отношение к России. Также боевики националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти» из автомобилей повышенной проходимости, которые были изъяты у мирных жителей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наиболее критическая гуманитарная ситуация на сегодня складывается на Украине в Харькове. Такую оценку дал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, укрываются в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальные службы восстановительные работы не проводят. Кроме того, гражданам отказывают в медицинской помощи в больницах и лечат только украинских военных, а также боевиков территориальной обороны. В городских аптеках отсутствуют жизненно важные лекарства. «Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства», — добавил представитель Минобороны. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) безвозвратно похищает мирных жителей Харькова за предположительно хорошее отношение к России. Также боевики националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти» из автомобилей повышенной проходимости, которые были изъяты у мирных жителей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.