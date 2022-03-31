В челябинском городе школьники угнали машину у пенсионера

Преступление раскрыли сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Миньяр (Ашинский район) сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля ВАЗ-2105, принадлежащего 77-летнему пенсионеру. Выяснилось, что к преступлению причастны школьники, в связи с чем расследованием уголовного дела будет заниматься Следственный комитет, сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию об обстоятельствах истории URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В ноябре прошлого года в частном секторе города Миньяр пожилой мужчина случайно оставил ключи в замке багажника своего автомобиля ВАЗ-2105 красного цвета 1991 года выпуска, поставив его возле дома. Затем ключи, как сейчас выяснилось, забрали местные несовершеннолетние, на следующий день они вернулись и угнали машину. Покатавшись по городу, бросили автомобиль», — рассказали в пресс-службе.

По данным источника в правоохранительных органах, к преступлению оказались причастны ученики местной школы, воспитывающиеся в детском доме: пятиклассник, шестиклассник, восьмиклассник и два ученика девятого класса. Все дети состоят на учете в ПДН, некоторые ранее судимы за кражи.

Уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц) возбуждено в следственном отделе по Ашинскому району СУ СКР по Челябинской области. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.