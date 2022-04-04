В жилом доме Верхней Пышмы произошел взрыв

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Из-за взрыва в квартире выбило окна Фото:

В жилом доме Верхней Пышмы произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы.

«[Произошел] взрыв на юбилейной. Подробная информация позже», — написали в группе «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сняли видео произошедшего. Судя по кадрам, инцидент произошел в квартире на пятом этаже. Там полностью выбило окна. На место происшествия прибыли МЧС и скорая помощь.

«Взрыв это громко сказано. Наши подразделения выезжали на место, однако их помощь не понадобилась», — сообщили URA.RU в областном МЧС. В ведомстве рекомендовали за деталями обратиться в горгаз города, однако там на звонок журналиста агентства не ответили.

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В жилом доме Верхней Пышмы произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы. «[Произошел] взрыв на юбилейной. Подробная информация позже», — написали в группе «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сняли видео произошедшего. Судя по кадрам, инцидент произошел в квартире на пятом этаже. Там полностью выбило окна. На место происшествия прибыли МЧС и скорая помощь. «Взрыв это громко сказано. Наши подразделения выезжали на место, однако их помощь не понадобилась», — сообщили URA.RU в областном МЧС. В ведомстве рекомендовали за деталями обратиться в горгаз города, однако там на звонок журналиста агентства не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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