В жилом доме Верхней Пышмы произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы.
«[Произошел] взрыв на юбилейной. Подробная информация позже», — написали в группе «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы сняли видео произошедшего. Судя по кадрам, инцидент произошел в квартире на пятом этаже. Там полностью выбило окна. На место происшествия прибыли МЧС и скорая помощь.
«Взрыв это громко сказано. Наши подразделения выезжали на место, однако их помощь не понадобилась», — сообщили URA.RU в областном МЧС. В ведомстве рекомендовали за деталями обратиться в горгаз города, однако там на звонок журналиста агентства не ответили.
В жилом доме Верхней Пышмы произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы. «[Произошел] взрыв на юбилейной. Подробная информация позже», — написали в группе «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сняли видео произошедшего. Судя по кадрам, инцидент произошел в квартире на пятом этаже. Там полностью выбило окна. На место происшествия прибыли МЧС и скорая помощь. «Взрыв это громко сказано. Наши подразделения выезжали на место, однако их помощь не понадобилась», — сообщили URA.RU в областном МЧС. В ведомстве рекомендовали за деталями обратиться в горгаз города, однако там на звонок журналиста агентства не ответили.