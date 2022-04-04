Из-за взрыва в квартире выбило окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В жилом доме Верхней Пышмы произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы.

«[Произошел] взрыв на юбилейной. Подробная информация позже», — написали в группе «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сняли видео произошедшего. Судя по кадрам, инцидент произошел в квартире на пятом этаже. Там полностью выбило окна. На место происшествия прибыли МЧС и скорая помощь.

«Взрыв это громко сказано. Наши подразделения выезжали на место, однако их помощь не понадобилась», — сообщили URA.RU в областном МЧС. В ведомстве рекомендовали за деталями обратиться в горгаз города, однако там на звонок журналиста агентства не ответили.