Тагильчане смогут пройти реабилитацию в новом отделении больницы

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Лечение смогут пройти взрослые, получающие специализированную медпомощь Фото:

Новое отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения откроют на базе городской больницы №4 Нижнего Тагила (Свердловская область). В медучреждении идет активная подготовка к открытию отделения.

«В ГБ №4 Нижнего Тагила создадут отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, в том числе с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острыми заболеваниями других органов. На данном этапе подбираются кадры и формируются заявки на приобретение дополнительного оборудования», — пишут в СМИ.

Лечение смогут пройти взрослые, получающие специализированную медпомощь, а также находившиеся в отделении реанимации и интенсивной терапии более 48 часов. Ранее URA.RU писало, что на базе Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) откроется детский хоспис. Для УрФО создаваемый центр станет уникальным: в одном месте будут собраны все специалисты и оборудование. Родители при необходимости смогут на короткий срок оставить здесь ребенка под наблюдением специалистов. Единовременно в нем сможет прибывать до 27 пациентов.

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Новое отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения откроют на базе городской больницы №4 Нижнего Тагила (Свердловская область). В медучреждении идет активная подготовка к открытию отделения. «В ГБ №4 Нижнего Тагила создадут отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, в том числе с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острыми заболеваниями других органов. На данном этапе подбираются кадры и формируются заявки на приобретение дополнительного оборудования», — пишут в СМИ. Лечение смогут пройти взрослые, получающие специализированную медпомощь, а также находившиеся в отделении реанимации и интенсивной терапии более 48 часов. Ранее URA.RU писало, что на базе Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) откроется детский хоспис. Для УрФО создаваемый центр станет уникальным: в одном месте будут собраны все специалисты и оборудование. Родители при необходимости смогут на короткий срок оставить здесь ребенка под наблюдением специалистов. Единовременно в нем сможет прибывать до 27 пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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