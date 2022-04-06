Тагильчане смогут пройти реабилитацию в новом отделении больницы

Лечение смогут пройти взрослые, получающие специализированную медпомощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новое отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения откроют на базе городской больницы №4 Нижнего Тагила (Свердловская область). В медучреждении идет активная подготовка к открытию отделения.

«В ГБ №4 Нижнего Тагила создадут отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, в том числе с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острыми заболеваниями других органов. На данном этапе подбираются кадры и формируются заявки на приобретение дополнительного оборудования», — пишут в СМИ.

Лечение смогут пройти взрослые, получающие специализированную медпомощь, а также находившиеся в отделении реанимации и интенсивной терапии более 48 часов. Ранее URA.RU писало, что на базе Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) откроется детский хоспис. Для УрФО создаваемый центр станет уникальным: в одном месте будут собраны все специалисты и оборудование. Родители при необходимости смогут на короткий срок оставить здесь ребенка под наблюдением специалистов. Единовременно в нем сможет прибывать до 27 пациентов.