Подозреваемый работал химиком в интернет-магазине Фото предоставлено В. Н. Горелых

У 33-летнего жителя Екатеринбурга нашли 26 килограммов мефедрона (синтетический наркотик). Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина попался практически случайно.

Остановившие его на дороге сотрудники ГИБДД обратили внимание на подозрительный черный пакет, лежавший на коврике водительского сиденья. Показывать, что в нем, водитель не хотел. Позднее выяснилось, что в пакете был 701 грамм мефедрона. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. «По его словам, из-за желания заработать он решил устроиться химиком в один из подпольных интернет-магазинов, распространяющих наркотические средства. Через мессенджер он получал все необходимые инструкции, оборудование и реактивы для изготовления запрещенных веществ», — поделился полковник Горелых.

Сотрудники полиции провели обыск на даче, которую снимал подозреваемый. «Были обнаружены и изъяты пластиковые контейнеры, пакеты, вакуумные упаковки и канистры с неизвестным веществом, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Исследованием было установлено, что в данных упаковках находился синтетический наркотик мефедрон весом более 26 килограммов», — добавил Горелых.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Он находится под арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 15 лет вплоть до пожизненного.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам