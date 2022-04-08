Тюменскому фламинго предложили перебраться в Курганскую область

08 апреля 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Птица отклонилась от своего маршрута примерно на 900 километров (архивное фото) Фото: Анна Шерстнева © URA.RU Розовый фламинго, которого заметили тюменцы, сможет выжить, если прилетит в Курганскую область. Об этом заявил директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин. «В наших краях фламинго, конечно, обречен, если не сообразит отлететь хотя бы в Курганскую область на соленые озера, где есть рачки, которыми он может питаться. Или если ему не помогут неравнодушные люди», — передают слова Головатина в группе института в соцсети «ВКонтакте». По его словам, фламинго, которого увидели жители УрФО, отклонился от своего маршрута примерно на 900 километров. Головатин предположил, что воздушные потоки с юга совпали с миграцией птиц, и их занесло на север. Он добавил, что в Красноуфимске (Свердловская область) 5 апреля увидели другую непривычную для Урала птицу — снежного грифа. Оба вида занесены в Красную книгу РФ. Директор института отметил, что в отличии от фламинго снежный гриф сможет выжить на Урале, так как питается падалью. Фламинго сначала заметили в Тюменской области за поселком Березово по Велижанскому тракту. Позже жительница Урала опубликовала видео, на котором розовый фламинго гуляет на границе между Тюменской и Свердловской областями. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Розовый фламинго, которого заметили тюменцы, сможет выжить, если прилетит в Курганскую область. Об этом заявил директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин. «В наших краях фламинго, конечно, обречен, если не сообразит отлететь хотя бы в Курганскую область на соленые озера, где есть рачки, которыми он может питаться. Или если ему не помогут неравнодушные люди», — передают слова Головатина в группе института в соцсети «ВКонтакте». По его словам, фламинго, которого увидели жители УрФО, отклонился от своего маршрута примерно на 900 километров. Головатин предположил, что воздушные потоки с юга совпали с миграцией птиц, и их занесло на север. Он добавил, что в Красноуфимске (Свердловская область) 5 апреля увидели другую непривычную для Урала птицу — снежного грифа. Оба вида занесены в Красную книгу РФ. Директор института отметил, что в отличии от фламинго снежный гриф сможет выжить на Урале, так как питается падалью. Фламинго сначала заметили в Тюменской области за поселком Березово по Велижанскому тракту. Позже жительница Урала опубликовала видео, на котором розовый фламинго гуляет на границе между Тюменской и Свердловской областями.