Современная поликлиника для взрослых может появиться в Академическом районе Екатеринбурга. Сейчас ведутся активные поиски подрядчика для строительства медучреждения. Стартовая цена контракта составляет 2,6 млрд рублей. Региональные власти профинансируют проект.
«Заказчик — Управление капитального строительства Свердловской области. Проект поликлиники уже выполнил главный застройщик района — «РСГ-Академическое». Учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в плановой и неотложной форме, — сказано в документации.
Медучреждение построят в квартале «Олимпика» на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова. Предполагается, что учреждение будет рассчитано на 1200 посещений в смену. Численность персонала составит 580 человек.
Современная поликлиника для взрослых может появиться в Академическом районе Екатеринбурга. Сейчас ведутся активные поиски подрядчика для строительства медучреждения. Стартовая цена контракта составляет 2,6 млрд рублей. Региональные власти профинансируют проект. «Заказчик — Управление капитального строительства Свердловской области. Проект поликлиники уже выполнил главный застройщик района — «РСГ-Академическое». Учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в плановой и неотложной форме, — сказано в документации. Медучреждение построят в квартале «Олимпика» на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова. Предполагается, что учреждение будет рассчитано на 1200 посещений в смену. Численность персонала составит 580 человек. Ранее URA.RU писало, что в ГБ №4 Нижнего Тагила создадут отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, в том числе с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острыми заболеваниями других органов.