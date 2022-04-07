07 апреля 2022

В Екатеринбурге построят поликлинику за 2,6 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, генплан, проектирование, планирование, проект, карта города
Численность персонала новой поликлиники составит 580 человек Фото:

Современная поликлиника для взрослых может появиться в Академическом районе Екатеринбурга. Сейчас ведутся активные поиски подрядчика для строительства медучреждения. Стартовая цена контракта составляет 2,6 млрд рублей. Региональные власти профинансируют проект.

«Заказчик — Управление капитального строительства Свердловской области. Проект поликлиники уже выполнил главный застройщик района — «РСГ-Академическое». Учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в плановой и неотложной форме, — сказано в документации.

Медучреждение построят в квартале «Олимпика» на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова. Предполагается, что учреждение будет рассчитано на 1200 посещений в смену. Численность персонала составит 580 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ГБ №4 Нижнего Тагила создадут отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, в том числе с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острыми заболеваниями других органов.

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Современная поликлиника для взрослых может появиться в Академическом районе Екатеринбурга. Сейчас ведутся активные поиски подрядчика для строительства медучреждения. Стартовая цена контракта составляет 2,6 млрд рублей. Региональные власти профинансируют проект. «Заказчик — Управление капитального строительства Свердловской области. Проект поликлиники уже выполнил главный застройщик района — «РСГ-Академическое». Учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в плановой и неотложной форме, — сказано в документации. Медучреждение построят в квартале «Олимпика» на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова. Предполагается, что учреждение будет рассчитано на 1200 посещений в смену. Численность персонала составит 580 человек. Ранее URA.RU писало, что в ГБ №4 Нижнего Тагила создадут отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, в том числе с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острыми заболеваниями других органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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