Численность персонала новой поликлиники составит 580 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Современная поликлиника для взрослых может появиться в Академическом районе Екатеринбурга. Сейчас ведутся активные поиски подрядчика для строительства медучреждения. Стартовая цена контракта составляет 2,6 млрд рублей. Региональные власти профинансируют проект.

«Заказчик — Управление капитального строительства Свердловской области. Проект поликлиники уже выполнил главный застройщик района — «РСГ-Академическое». Учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в плановой и неотложной форме, — сказано в документации.

Медучреждение построят в квартале «Олимпика» на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова. Предполагается, что учреждение будет рассчитано на 1200 посещений в смену. Численность персонала составит 580 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ГБ №4 Нижнего Тагила создадут отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, в том числе с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острыми заболеваниями других органов.

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