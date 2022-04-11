Генсек ОПЕК предупредил о необратимой ошибке ЕС в диалоге с РФ

11 апреля 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

ОПЕК предупредила о кризисе с поставками нефти из-за санкций против России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции могут привести к одному из худших в истории потрясений в области поставок нефти. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова генерального секретаря Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо. «Нынешние и будущие санкции в отношении России могут привести к одному из худших в истории потрясений в области поставок нефти. Заменить эти объемы будет невозможно», — приводит Reuters слова Баркиндо, сказанные им на встрече с официальными лицами ЕС. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. При этом все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий в ЕС нет единства решения по этому вопросу. Так, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью RT отметила, что Европа не сможет полностью отказаться от российского газа в ближайшие четыре-пять лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Антироссийские санкции могут привести к одному из худших в истории потрясений в области поставок нефти. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова генерального секретаря Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо. «Нынешние и будущие санкции в отношении России могут привести к одному из худших в истории потрясений в области поставок нефти. Заменить эти объемы будет невозможно», — приводит Reuters слова Баркиндо, сказанные им на встрече с официальными лицами ЕС. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. При этом все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий в ЕС нет единства решения по этому вопросу. Так, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью RT отметила, что Европа не сможет полностью отказаться от российского газа в ближайшие четыре-пять лет.