11 апреля 2022

Нападение пьяного мужчины на ребенка взволновало екатеринбуржцев. «Страшно за детей»

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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, полиция, шеврон полиция, полиц я
Полиция проводит проверку после нападения на мальчика на Химмаше Фото:

Жители Екатеринбурга испугались за своих детей после инцидента 11 апреля в микрорайоне Химмаш, когда пьяный мужчина попытался утащить ребенка. Своими переживаниями они поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Как же страшно за детей», — написала подписчица группы «Подслушано Химмаш» в соцсети. Ее поддержали другие пользователи и пожалели ребенка, к которому подходил мужчина.

Подписчики группы оценили храбрость и решительность старшего брата, защитившего мальчика. Они подчеркнули, что если нападавший пытался навредить ребенку, то должен срочно пройти лечение или чистосердечно рассказать обо всем полиции.

Инцидент произошел 11 апреля на улице Инженерной. Очевидец задержал мужчину до переезда правоохранителей. В полиции подозреваемый заявил, что хотел перевести ребенка через дорогу. Мужчина оказался пьян, за что на него составили административный протокол.

Фото:

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Жители Екатеринбурга испугались за своих детей после инцидента 11 апреля в микрорайоне Химмаш, когда пьяный мужчина попытался утащить ребенка. Своими переживаниями они поделились в соцсети «ВКонтакте». «Как же страшно за детей», — написала подписчица группы «Подслушано Химмаш» в соцсети. Ее поддержали другие пользователи и пожалели ребенка, к которому подходил мужчина. Подписчики группы оценили храбрость и решительность старшего брата, защитившего мальчика. Они подчеркнули, что если нападавший пытался навредить ребенку, то должен срочно пройти лечение или чистосердечно рассказать обо всем полиции. Инцидент произошел 11 апреля на улице Инженерной. Очевидец задержал мужчину до переезда правоохранителей. В полиции подозреваемый заявил, что хотел перевести ребенка через дорогу. Мужчина оказался пьян, за что на него составили административный протокол.
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