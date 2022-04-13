13 апреля 2022

Екатеринбуржцы выстроились в очереди за загранпаспортами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
Чем именно вызван ажиотаж — неизвестно Фото:

В екатеринбургских отделах УМВД России по вопросам миграции выстраиваются очереди из получающих и оформляющих загранпаспорта. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей.

«В отделении УМВД на улице Фрунзе выстроилась длинная очередь за загранником. Постоянно подходят новые люди», — сообщает читатель агентства. Также толпа горожан собралась в отделении по вопросам миграции на улице Советской. «Очередь тянется прямо с улицы», — сообщает другой читатель агентства.

Журналист URA.RU обратился за комментарием к заместителю начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Екатеринбургу майору полиции Марии Коряевой, чтобы узнать с чем связан ажиотаж. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в связи с началом спецоперации РФ на Украине, многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Президент РФ Владимир Путин заверил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкций стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.

Отделение УМВД на улице Фрунзе
Фото:
Отделение УМВД на улице Советской
Фото:

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В екатеринбургских отделах УМВД России по вопросам миграции выстраиваются очереди из получающих и оформляющих загранпаспорта. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей. «В отделении УМВД на улице Фрунзе выстроилась длинная очередь за загранником. Постоянно подходят новые люди», — сообщает читатель агентства. Также толпа горожан собралась в отделении по вопросам миграции на улице Советской. «Очередь тянется прямо с улицы», — сообщает другой читатель агентства. Журналист URA.RU обратился за комментарием к заместителю начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Екатеринбургу майору полиции Марии Коряевой, чтобы узнать с чем связан ажиотаж. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в связи с началом спецоперации РФ на Украине, многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Президент РФ Владимир Путин заверил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкций стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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