Чем именно вызван ажиотаж — неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургских отделах УМВД России по вопросам миграции выстраиваются очереди из получающих и оформляющих загранпаспорта. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей.

«В отделении УМВД на улице Фрунзе выстроилась длинная очередь за загранником. Постоянно подходят новые люди», — сообщает читатель агентства. Также толпа горожан собралась в отделении по вопросам миграции на улице Советской. «Очередь тянется прямо с улицы», — сообщает другой читатель агентства.

Журналист URA.RU обратился за комментарием к заместителю начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Екатеринбургу майору полиции Марии Коряевой, чтобы узнать с чем связан ажиотаж. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в связи с началом спецоперации РФ на Украине, многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Президент РФ Владимир Путин заверил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкций стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.

Отделение УМВД на улице Фрунзе Фото: читатель URA.RU

Отделение УМВД на улице Советской Фото: читатель URA.RU