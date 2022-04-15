Обвиняемый в убийстве 9-летней девочки отшельник не признает вину

Спустя 25 лет после убийства девочки суду будет сложно установить истину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области спустя 25 лет следователи довели до суда дело об убийстве девятилетней девочки скалкой. Выяснилось, что обвиняемый, 60-летний Джума Худайбердиев, до пропажи девочки жил отшельником. Сейчас в суде он отказывается признавать вину.

«Когда в 1997 году в Брединском районе пропала девочка Оля, подозрения пали на Джуму Худайбердиева. Он был отшельником и ни с кем из селян не здоровался. После освобождения из колонии, где он отбывал срок за убийство, он жил в заброшенном доме, который ему выделил председатель», — такие сведения сообщили в программе «Чрезвычайное положение» на телеканале НТВ.

По версии следствия, в 1997 году Худайбердиев позвал ребенка к себе домой. Девочка расплакалась, хотела уйти и пожаловаться родителям. Подозреваемый схватил скалку и ударил несколько раз ребенка по голове.

«В целях сокрытия следов преступления вечером он закопал тело ребенка недалеко от скотомогильника. В ноябре 1997 года было возбуждено уголовное дело, которое потом было закрыто», — сообщил в эфире канала прокурор Брединского района Александр Моисеев.

В 2001 году следователи попытались возобновить дело. На тот момент Худайбердиев вновь отбывал наказание за другое убийство. В колонии он подписал признание, что убил девочку. Его возили на место преступления, но останков сыщики так и не нашли. Затем мужчина отказался от своих показаний, но в прошлом году дело достали из архива, когда местный житель нашел детский череп. Экспертиза показала, что это череп пропавшей 25 лет назад девочки.

Худайбердиев на суде заявил, что он любит детей и не убивал девочку, а в момент убийства не проживал в деревне. Однако мать ребенка уверяет, что когда пропала Оля, она встречала Худайбердиева на улице.

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