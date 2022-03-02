02 марта 2022
01 марта 2022

Челябинца обвиняют в убийстве 9-летней девочки скалкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Преступление было совершенно почти четверть века назад Фото:

В Челябинской области мужчину обвиняют в том, что он насмерть забил скалкой девятилетнюю девочку. Убийство было совершено 24 года назад в Брединском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Сейчас преступник отбывает срок за другое убийство в Камчатском крае.

«В августе 1997 года в поселке Амурский обвиняемый совершил убийство девятилетней девочки путем нанесения нескольких ударов по голове деревянной скалкой. После убийства он закопал тело ребенка в расположенном неподалеку скотомогильнике», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что дело было приостановлено, но возобновлено лишь в 2021 году. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз удалось выйти на преступника. Им оказался 60-летний житель города Петропавловск-Камчатский, совершивший другое убийство в Камчатском крае.

Ранее Карталинскй суд Челябинской области закрыл дело об убийстве 14-летней девочки, совершенное 20 лет назад. Решение объяснили истечением срока давности.

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В Челябинской области мужчину обвиняют в том, что он насмерть забил скалкой девятилетнюю девочку. Убийство было совершено 24 года назад в Брединском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Сейчас преступник отбывает срок за другое убийство в Камчатском крае. «В августе 1997 года в поселке Амурский обвиняемый совершил убийство девятилетней девочки путем нанесения нескольких ударов по голове деревянной скалкой. После убийства он закопал тело ребенка в расположенном неподалеку скотомогильнике», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. В ведомстве добавили, что дело было приостановлено, но возобновлено лишь в 2021 году. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз удалось выйти на преступника. Им оказался 60-летний житель города Петропавловск-Камчатский, совершивший другое убийство в Камчатском крае. Ранее Карталинскй суд Челябинской области закрыл дело об убийстве 14-летней девочки, совершенное 20 лет назад. Решение объяснили истечением срока давности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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