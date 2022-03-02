Челябинца обвиняют в убийстве 9-летней девочки скалкой

Преступление было совершенно почти четверть века назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области мужчину обвиняют в том, что он насмерть забил скалкой девятилетнюю девочку. Убийство было совершено 24 года назад в Брединском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Сейчас преступник отбывает срок за другое убийство в Камчатском крае.

«В августе 1997 года в поселке Амурский обвиняемый совершил убийство девятилетней девочки путем нанесения нескольких ударов по голове деревянной скалкой. После убийства он закопал тело ребенка в расположенном неподалеку скотомогильнике», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что дело было приостановлено, но возобновлено лишь в 2021 году. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз удалось выйти на преступника. Им оказался 60-летний житель города Петропавловск-Камчатский, совершивший другое убийство в Камчатском крае.

Ранее Карталинскй суд Челябинской области закрыл дело об убийстве 14-летней девочки, совершенное 20 лет назад. Решение объяснили истечением срока давности.