КП: националистов в «Азовстали» уничтожат с помощью огнеметов

Националистов, засевших на заводе «Азовсталь», будут уничтожать термобарическими зарядами. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники.
«Как стало известно „КП“ штурмовать подвалы с боевиками не будут. Коридоры там узкие, они нашпигованы минами и хорошо простреливаются. Потому всю площадь завода сначала разобъют фугасными авиационными бомбами ФАБ-3000, которые сбросят дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Такие бомбы нарушат целостность подвальных помещений. А потом врага начнут выжигать термобарическими зарядами из ТОС-1А „Солнцепек“», — пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что система работает по принципу огнемета. Сначала реактивный снаряд пробивает перекрытия и взрывается в помещении, что приводит к распылению термобарической смеси. После этого происходит второй взрыв, от которого смесь воспламеняется.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.