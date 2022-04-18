КП: националистов в «Азовстали» уничтожат с помощью огнеметов

Армия РФ не будет штурмовать подвалы «Азовстали», пишет «Комсомольская правда» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Националистов, засевших на заводе «Азовсталь», будут уничтожать термобарическими зарядами. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники.

«Как стало известно „КП“ штурмовать подвалы с боевиками не будут. Коридоры там узкие, они нашпигованы минами и хорошо простреливаются. Потому всю площадь завода сначала разобъют фугасными авиационными бомбами ФАБ-3000, которые сбросят дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Такие бомбы нарушат целостность подвальных помещений. А потом врага начнут выжигать термобарическими зарядами из ТОС-1А „Солнцепек“», — пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что система работает по принципу огнемета. Сначала реактивный снаряд пробивает перекрытия и взрывается в помещении, что приводит к распылению термобарической смеси. После этого происходит второй взрыв, от которого смесь воспламеняется.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.

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