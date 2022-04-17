Пострадавший при взрыве в Нижневартовске умер в больнице

18 апреля 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

После взрыва работник КНС находился в тяжелом состоянии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пострадавший работник канализационно-насосной станции предприятия ООО «Нижневартовские коммунальные системы» скончался в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной больницы Пыть-Яха, куда отправили на лечение пятерых человек с ожогами. «Пострадавший транспортированный в ожоговое отделение „Пыть-Яхской окружной клинической больницы“ из Нижневартовска в тяжелом состоянии скончался», — заявили в больнице. «Смерть пострадавшего зафиксирована 17 апреля днем», — добавил представитель следственного управления СК России по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в помещении КНС в Нижневартовске произошел взрыв газа, при котором пострадали пять человек. Позднее правоохранителей и представителей власти стали выводить с территории объекта из-за угрозы повторного взрыва. По одной из версий, причиной взрыва мог послужить незаконный слив нефтепродуктов в канализацию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Пострадавший работник канализационно-насосной станции предприятия ООО «Нижневартовские коммунальные системы» скончался в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной больницы Пыть-Яха, куда отправили на лечение пятерых человек с ожогами. «Пострадавший транспортированный в ожоговое отделение „Пыть-Яхской окружной клинической больницы“ из Нижневартовска в тяжелом состоянии скончался», — заявили в больнице. «Смерть пострадавшего зафиксирована 17 апреля днем», — добавил представитель следственного управления СК России по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в помещении КНС в Нижневартовске произошел взрыв газа, при котором пострадали пять человек. Позднее правоохранителей и представителей власти стали выводить с территории объекта из-за угрозы повторного взрыва. По одной из версий, причиной взрыва мог послужить незаконный слив нефтепродуктов в канализацию.