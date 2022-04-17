17 апреля 2022
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Пострадавший при взрыве в Нижневартовске умер в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, взрыв
После взрыва работник КНС находился в тяжелом состоянии Фото:

Пострадавший работник канализационно-насосной станции предприятия ООО «Нижневартовские коммунальные системы» скончался в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной больницы Пыть-Яха, куда отправили на лечение пятерых человек с ожогами.

«Пострадавший транспортированный в ожоговое отделение „Пыть-Яхской окружной клинической больницы“ из Нижневартовска в тяжелом состоянии скончался», — заявили в больнице. «Смерть пострадавшего зафиксирована 17 апреля днем», — добавил представитель следственного управления СК России по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в помещении КНС в Нижневартовске произошел взрыв газа, при котором пострадали пять человек. Позднее правоохранителей и представителей власти стали выводить с территории объекта из-за угрозы повторного взрыва. По одной из версий, причиной взрыва мог послужить незаконный слив нефтепродуктов в канализацию.

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Пострадавший работник канализационно-насосной станции предприятия ООО «Нижневартовские коммунальные системы» скончался в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной больницы Пыть-Яха, куда отправили на лечение пятерых человек с ожогами. «Пострадавший транспортированный в ожоговое отделение „Пыть-Яхской окружной клинической больницы“ из Нижневартовска в тяжелом состоянии скончался», — заявили в больнице. «Смерть пострадавшего зафиксирована 17 апреля днем», — добавил представитель следственного управления СК России по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в помещении КНС в Нижневартовске произошел взрыв газа, при котором пострадали пять человек. Позднее правоохранителей и представителей власти стали выводить с территории объекта из-за угрозы повторного взрыва. По одной из версий, причиной взрыва мог послужить незаконный слив нефтепродуктов в канализацию.
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