Екатеринбурженка, заживо сжегшая бомжа, пыталась его тушить. Видео появилось после приговора

18 апреля 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Шехерева пыталась потушить бездомного, но у нее это не получилось Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Осужденная екатеринбурженка Анна Шехерева, которая весной 2021 года сожгла бездомного, когда гуляла со знакомыми по ночному городу, пыталась его тушить. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения. На видео, которое оказалось в распоряжении E1.RU, видно, что Шехерева сначала облила бомжа горючей смесью, а затем попыталась его потушить вместе со своим приятелем. Позже к компании прибежали другие люди, которые также попытались спасти мужчину. 18 апреля суд приговорил Анну Шехереву к 12 годам колонии общего режима за то, что она весной 2021 года сожгла бездомного, спящего на улице Луначарского. Девушка облила бомжа морилкой и лаком, которые находились рядом, поднесла зажигалку и подожгла одежду погибшего. Бездомному тут же вызвали скорую помощь, но он скончался от сильных ожогов. Шехерева сообщала, что не хотела убивать мужчину, а пыталась его разбудить, облив жидкостью. Также она заявляла. что не знала о том, что бутылках находится горючие вещества, потому что потеряла обоняние из-за коронавируса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Осужденная екатеринбурженка Анна Шехерева, которая весной 2021 года сожгла бездомного, когда гуляла со знакомыми по ночному городу, пыталась его тушить. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения. На видео, которое оказалось в распоряжении E1.RU, видно, что Шехерева сначала облила бомжа горючей смесью, а затем попыталась его потушить вместе со своим приятелем. Позже к компании прибежали другие люди, которые также попытались спасти мужчину. 18 апреля суд приговорил Анну Шехереву к 12 годам колонии общего режима за то, что она весной 2021 года сожгла бездомного, спящего на улице Луначарского. Девушка облила бомжа морилкой и лаком, которые находились рядом, поднесла зажигалку и подожгла одежду погибшего. Бездомному тут же вызвали скорую помощь, но он скончался от сильных ожогов. Шехерева сообщала, что не хотела убивать мужчину, а пыталась его разбудить, облив жидкостью. Также она заявляла. что не знала о том, что бутылках находится горючие вещества, потому что потеряла обоняние из-за коронавируса.