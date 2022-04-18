Депутат ЕР опроверг слухи о его назначении главой Херсона

19 апреля 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Замруководителя фракции ЕР опроверг слухи о его назначении на должность главы Херсона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские СМИ стали распространять ложную информацию о назначении замруководителя фракции «Единая Россия» Игоря Кастюкевича главой Херсона. Сам депутат назвал данные сообщения «ложью», передала URA.RU помощница политика. «Украинская пропаганда основана на лжи. Ложь стала их сутью, которую они транслируют всему миру. В очередной раз убедился на себе. Никаким главой Херсона меня никто не назначал. Я депутат Госдумы от Воронежской области, партии „Единая Россия“. Наша гуманитарная миссия носит не политический, а общественный характер», — отметил Игорь Кастюкевич, добавив, что продолжит помогать жителям вместе с группой добровольцев #МыВместе. Он сообщил, то гуманитарная миссия партии носит исключительно общественный характер. По его словам, группа добровольцев выручает всех, кто нуждается в помощи. Так, например, днем ранее Игорь Кастюкевич при поддержке российских военных и Росгвардии в Херсоне раздавал продовольственные наборы жителям города, а также подарил мальчику инвалидную коляску по просьбе его матери. На Украине с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии состоит в исключении напрасных жертв среди мирного населения, поражении военной техники и инфраструктуры, а также вооружения ВСУ и нацбатов. Вооруженные силы РФ доблестно выполняют задачи по защите жителей и территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщают в Минобороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские СМИ стали распространять ложную информацию о назначении замруководителя фракции «Единая Россия» Игоря Кастюкевича главой Херсона. Сам депутат назвал данные сообщения «ложью», передала URA.RU помощница политика. «Украинская пропаганда основана на лжи. Ложь стала их сутью, которую они транслируют всему миру. В очередной раз убедился на себе. Никаким главой Херсона меня никто не назначал. Я депутат Госдумы от Воронежской области, партии „Единая Россия“. Наша гуманитарная миссия носит не политический, а общественный характер», — отметил Игорь Кастюкевич, добавив, что продолжит помогать жителям вместе с группой добровольцев #МыВместе. Он сообщил, то гуманитарная миссия партии носит исключительно общественный характер. По его словам, группа добровольцев выручает всех, кто нуждается в помощи. Так, например, днем ранее Игорь Кастюкевич при поддержке российских военных и Росгвардии в Херсоне раздавал продовольственные наборы жителям города, а также подарил мальчику инвалидную коляску по просьбе его матери. На Украине с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии состоит в исключении напрасных жертв среди мирного населения, поражении военной техники и инфраструктуры, а также вооружения ВСУ и нацбатов. Вооруженные силы РФ доблестно выполняют задачи по защите жителей и территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщают в Минобороны РФ.