Похолодание придет в Челябинскую область в ночь на 22 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики предупредили о мокром снеге и похолодании до минус 7 градусов в Челябинской области. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра.

«В ночь на четверг, 21 апреля, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На следующие сутки, в ночь на 22 апреля, температура опустится до минус 2-7 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Похолодание начнется после практически летнего тепла. Днем 20 апреля столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. На фоне дождей, переходящих в мокрый снег, днем 21 апреля станет прохладнее — до плюс 16 градусов. После ночных заморозков 22 апреля в светлое время суток температура не поднимется выше 6 градусов тепла.

Скрин: сайт челябинского гидрометцентра