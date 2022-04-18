18 апреля 2022

В Челябинской области ожидаются снег и заморозки. Скрин

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Погода. Снег. Грязь Челябинск., мокрый снег, машина в снегу
Похолодание придет в Челябинскую область в ночь на 22 апреля Фото:

Синоптики предупредили о мокром снеге и похолодании до минус 7 градусов в Челябинской области. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра.

«В ночь на четверг, 21 апреля, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На следующие сутки, в ночь на 22 апреля, температура опустится до минус 2-7 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Похолодание начнется после практически летнего тепла. Днем 20 апреля столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. На фоне дождей, переходящих в мокрый снег, днем 21 апреля станет прохладнее — до плюс 16 градусов. После ночных заморозков 22 апреля в светлое время суток температура не поднимется выше 6 градусов тепла.

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Синоптики предупредили о мокром снеге и похолодании до минус 7 градусов в Челябинской области. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра. «В ночь на четверг, 21 апреля, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На следующие сутки, в ночь на 22 апреля, температура опустится до минус 2-7 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Похолодание начнется после практически летнего тепла. Днем 20 апреля столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. На фоне дождей, переходящих в мокрый снег, днем 21 апреля станет прохладнее — до плюс 16 градусов. После ночных заморозков 22 апреля в светлое время суток температура не поднимется выше 6 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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