На челябинской трассе мужчина погиб, выйдя из автобуса на ходу

По предварительной версии, пострадавший был пьян (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кизильском районе 34-летний мужчина погиб в результате ДТП. Он открыл двери и вышел из двигавшегося по трассе автобуса, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 апреля в шестом часу вечера, когда из микроавтобуса Ford, двигавшегося по маршруту Магнитогорск-село Кизильское, вышел пассажир. Предположительно, мужчина открыл двери ехавшего автобуса и вышел из него, будучи пьяным. Пострадавший 1988 года рождения был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.