21 апреля 2022

На челябинской трассе мужчина погиб, выйдя из автобуса на ходу

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
По предварительной версии, пострадавший был пьян (фото из архива) Фото:

В Кизильском районе 34-летний мужчина погиб в результате ДТП. Он открыл двери и вышел из двигавшегося по трассе автобуса, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 апреля в шестом часу вечера, когда из микроавтобуса Ford, двигавшегося по маршруту Магнитогорск-село Кизильское, вышел пассажир. Предположительно, мужчина открыл двери ехавшего автобуса и вышел из него, будучи пьяным. Пострадавший 1988 года рождения был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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В Кизильском районе 34-летний мужчина погиб в результате ДТП. Он открыл двери и вышел из двигавшегося по трассе автобуса, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 апреля в шестом часу вечера, когда из микроавтобуса Ford, двигавшегося по маршруту Магнитогорск-село Кизильское, вышел пассажир. Предположительно, мужчина открыл двери ехавшего автобуса и вышел из него, будучи пьяным. Пострадавший 1988 года рождения был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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