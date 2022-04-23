Политолог объяснил, почему Европа примет условия России по газу

23 апреля 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Европа может остаться без газа, если не примет условия России, объяснил политолог Марат Баширов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европе выгодны условия, по которым Россия готова поставлять газ. Причина в том, что государства получат необходимые объемы по более низкой цене. В ином случае страны Европы могут остаться совсем без газа. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Ранее, как сообщило агентство Reuters, Еврокомиссия допустила возможность оплаты российского газа рублями, конвертируя евро через «Газпромбанк». Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с попавшей под санкции кредитной организацией. «Я бы сказал, что Европа, наконец-то, пришла в чувство и еврочиновники начали прислушиваться к своим экспертам. Они им объяснили: если сейчас не принять российскую схему, то к следующей зиме они будут жить по так называемой „аварийной брОни“, то есть постоянно ограничивая подачу газа и раздавая его только по определенным часам определенным субъектам. И еще нужно будет считать, сколько сырья отдать промышленности, а сколько — бытовым потребителям, так как ресурса в подземных газовых хранилищах нет в достаточном объеме. А сейчас они получают гарантированную поставку, необходимые объемы по сравнительно низкой цене. Соответственно, выгодно всем, и нам, и им», — объяснил Марат Баширов. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в беседе с URA.RU добавил, что решение Европы можно назвать дипломатической победой России. «Речь шла о решении, связанном с определенным механизмом и принципами оплаты. Российская позиция становится рабочей. И в дипломатическом плане — это победа России, в экономическом — победа разума. Ранее канцлер Германии уточнял схему оплату и мы услышали наименование кредитной организации, на счет которой эти деньги могут заходить. Мы не знаем позиции ЕС, как они технически будут своим компаниям рекомендовать проводить платежи, но вот Великобритания определенным образом готова. Они указывают ту же кредитную организацию в качестве агента сделки», — подытожил он. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины страны Евросоюза начали в массовом порядке заявлять об отказе от российских энергоресурсов. В ответ на это Владимир Путин заявил, что продажа газа «недружественным странам» будет идти только за рубли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такая схема оплаты рискованна для европейских компаний, так как является «обходом санкций». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Европе выгодны условия, по которым Россия готова поставлять газ. Причина в том, что государства получат необходимые объемы по более низкой цене. В ином случае страны Европы могут остаться совсем без газа. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Ранее, как сообщило агентство Reuters, Еврокомиссия допустила возможность оплаты российского газа рублями, конвертируя евро через «Газпромбанк». Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с попавшей под санкции кредитной организацией. «Я бы сказал, что Европа, наконец-то, пришла в чувство и еврочиновники начали прислушиваться к своим экспертам. Они им объяснили: если сейчас не принять российскую схему, то к следующей зиме они будут жить по так называемой „аварийной брОни“, то есть постоянно ограничивая подачу газа и раздавая его только по определенным часам определенным субъектам. И еще нужно будет считать, сколько сырья отдать промышленности, а сколько — бытовым потребителям, так как ресурса в подземных газовых хранилищах нет в достаточном объеме. А сейчас они получают гарантированную поставку, необходимые объемы по сравнительно низкой цене. Соответственно, выгодно всем, и нам, и им», — объяснил Марат Баширов. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в беседе с URA.RU добавил, что решение Европы можно назвать дипломатической победой России. «Речь шла о решении, связанном с определенным механизмом и принципами оплаты. Российская позиция становится рабочей. И в дипломатическом плане — это победа России, в экономическом — победа разума. Ранее канцлер Германии уточнял схему оплату и мы услышали наименование кредитной организации, на счет которой эти деньги могут заходить. Мы не знаем позиции ЕС, как они технически будут своим компаниям рекомендовать проводить платежи, но вот Великобритания определенным образом готова. Они указывают ту же кредитную организацию в качестве агента сделки», — подытожил он. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины страны Евросоюза начали в массовом порядке заявлять об отказе от российских энергоресурсов. В ответ на это Владимир Путин заявил, что продажа газа «недружественным странам» будет идти только за рубли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такая схема оплаты рискованна для европейских компаний, так как является «обходом санкций».