Европейская страна накажет своих граждан, воевавших за ВСУ

По возвращении домой наемников ждет наказание Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Граждане Боснии и Герцеговины, которые отправились на Украину воевать в качестве наемников за ВСУ, будут наказаны по возвращении домой. Об этом заявила сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Это [поездка на Украину] сделано втайне, в обход институтов власти. Каждый, кто вернется, должен быть наказан по действующим законам», — приводит слова Додика портал RuSerbia.com. Додик сослался на закон, запрещающий гражданам Боснии и Герцеговины участие и иностранных вооруженных конфликтах.

СМИ отмечает со ссылкой на Минобороны РФ, что на стороне Украины воевало 167 наемников из Боснии и Герцеговины. Из них домой вернулись пока 17.

Россия ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, это был вынужденный шаг с целью защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. По данным Минобороны России, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из стран НАТО. Помимо этого, Евросоюз и США продолжают поставлять вооружение и технику для ВСУ.

Ранее в одной из соцсетей появился пост американского ветерана боевых действий, который заявил, что находится на Украине. Гражданин США пожаловался, что никакого финансирования со стороны украинских властей наемники не получают. «Еда, жилье, топливо — все это оплачивается из собственного кармана всеми присутствующими. Здесь все плохо организованно, это настоящий хаос», — написал он.

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