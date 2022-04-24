СМИ: в центре Москвы убили 22-летнего хоккеиста

Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Москвы в ночь на 24 апреля убили хоккеиста Романа Дидура, которому было 23 года. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Конфликт начался в кафе „Баклажан“. Дидур вышел на улицу, где ссора между двумя мужчинами продолжилась. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков», — говорится в telegram-канале.

Полицейские уже нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний предприниматель Армен Куюмджи, снимавший квартиру неподалеку, отмечает «Федеральное агентство новостей». В настоящее время он находится на допросе в Следственном комитете, дополняет MK.RU .

Убитый являлся спортсменом. Он выступал за любительский хоккейный клуб «Созвездие».