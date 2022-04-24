24 апреля 2022

Челябинского рабочего задержали за совращение детей по переписке

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Расследованием дела занимается Следственный комитет Фото:

Жителя Еманжелинска (Челябинская область) задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей. Он общался с детьми через мессенджеры, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Первое уголовное дело возбудили в Южноуральске, так как там живет 11-летний ребенок, с которым в недвусмысленную переписку вступил 23-летний рабочий одного из мясоперерабатывающих предприятий. Он общался с мальчиком около месяца, но потом переписку увидела мама ребенка и обратилась в Следственный комитет. Практически сразу сотрудники уголовного розыска задержали мужчину из соседнего города, тогда же стало известно о его причастности к еще одному подобному преступлению, но уже в отношении школьника из Еманжелинска», — рассказал источник.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.

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Жителя Еманжелинска (Челябинская область) задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей. Он общался с детьми через мессенджеры, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Первое уголовное дело возбудили в Южноуральске, так как там живет 11-летний ребенок, с которым в недвусмысленную переписку вступил 23-летний рабочий одного из мясоперерабатывающих предприятий. Он общался с мальчиком около месяца, но потом переписку увидела мама ребенка и обратилась в Следственный комитет. Практически сразу сотрудники уголовного розыска задержали мужчину из соседнего города, тогда же стало известно о его причастности к еще одному подобному преступлению, но уже в отношении школьника из Еманжелинска», — рассказал источник. Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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