26 апреля 2022

В Челябинске согласовали четырех новых мэров

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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, поднятая рука, выборы, заседание думы, голос за, голосование
В ближайшее время муниципальные депутаты начнут голосовать за новых глав Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Кадровая комиссия при президиуме регионального политсовета «Единой России» согласовала кандидатуры четырех кандидатов в главы муниципалитетов Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в областном исполкоме ЕР.

«Комиссия согласовала в качестве предпочтительного кандидата в главы Каслинского района действующего руководителя Игоря Колышева, а города Бакала — Андрей Зарочинцев. В руководители Верхнеуральска прочат нынешнего замглавы Сергея Ткачева, а в главы Бердяуша — также замглавы поселка Валентину Уйбикову», — рассказали URA.RU в исполкоме.

Об отставке главы Верхнеуральска Андрея Лысова стало известно в январе. Тогда же глава Кирсинского сельского поселения Сергей Ткачев сдал полномочия и перешел на работу в городскую администрацию. Возглавлявшую Бердяуш Надежду Салинову задержали в феврале по подозрению в хищении бюджетных денег, после чего встал вопрос о ее замене.

Выбирать новых глав будут депутаты муниципальных собраний, где преобладают единороссы. Соответственно, утверждение кандидатов кадровой комиссией является для них обязательным руководством к действию. Само голосование пройдет в ближайшее время.

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Кадровая комиссия при президиуме регионального политсовета «Единой России» согласовала кандидатуры четырех кандидатов в главы муниципалитетов Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в областном исполкоме ЕР. «Комиссия согласовала в качестве предпочтительного кандидата в главы Каслинского района действующего руководителя Игоря Колышева, а города Бакала — Андрей Зарочинцев. В руководители Верхнеуральска прочат нынешнего замглавы Сергея Ткачева, а в главы Бердяуша — также замглавы поселка Валентину Уйбикову», — рассказали URA.RU в исполкоме. Об отставке главы Верхнеуральска Андрея Лысова стало известно в январе. Тогда же глава Кирсинского сельского поселения Сергей Ткачев сдал полномочия и перешел на работу в городскую администрацию. Возглавлявшую Бердяуш Надежду Салинову задержали в феврале по подозрению в хищении бюджетных денег, после чего встал вопрос о ее замене. Выбирать новых глав будут депутаты муниципальных собраний, где преобладают единороссы. Соответственно, утверждение кандидатов кадровой комиссией является для них обязательным руководством к действию. Само голосование пройдет в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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