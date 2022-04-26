В Челябинске согласовали четырех новых мэров

В ближайшее время муниципальные депутаты начнут голосовать за новых глав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Кадровая комиссия при президиуме регионального политсовета «Единой России» согласовала кандидатуры четырех кандидатов в главы муниципалитетов Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в областном исполкоме ЕР.

«Комиссия согласовала в качестве предпочтительного кандидата в главы Каслинского района действующего руководителя Игоря Колышева, а города Бакала — Андрей Зарочинцев. В руководители Верхнеуральска прочат нынешнего замглавы Сергея Ткачева, а в главы Бердяуша — также замглавы поселка Валентину Уйбикову», — рассказали URA.RU в исполкоме.

Об отставке главы Верхнеуральска Андрея Лысова стало известно в январе. Тогда же глава Кирсинского сельского поселения Сергей Ткачев сдал полномочия и перешел на работу в городскую администрацию. Возглавлявшую Бердяуш Надежду Салинову задержали в феврале по подозрению в хищении бюджетных денег, после чего встал вопрос о ее замене.

Выбирать новых глав будут депутаты муниципальных собраний, где преобладают единороссы. Соответственно, утверждение кандидатов кадровой комиссией является для них обязательным руководством к действию. Само голосование пройдет в ближайшее время.