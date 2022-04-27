27 апреля 2022

Пермский завод эмалированной посуды в шесть раз увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, печь, литейный цех, курганский арматурный завод, ковш с металлом, масса с металлом
Лысьвенский завод улучшил финансовые показатели по итогам 2021 года Фото:

Акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Лысьва, Пермский край) за год почт в 5,7 раза увеличило чистую прибыль. Финансовая отчетность предприятия опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Выручка за период с января по декабрь 2021 года: 1,7 млрд рублей (по итогам 2020 года — 1,5 млрд рублей). Чистая прибыль: 219,8 млн рублей (по итогам 2020 года — 38,6 млн рублей)», — сказано в отчете.

Лысьвенский завод эмалированной посуды основан в 1913 году и является одним из крупнейших предприятий в Пермском крае. Акционерное общество объединяет несколько заводов, которые также производят газо-и электроплиты, различные товары народного потребления, литье цветных и черных металлов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Лысьва, Пермский край) за год почт в 5,7 раза увеличило чистую прибыль. Финансовая отчетность предприятия опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Выручка за период с января по декабрь 2021 года: 1,7 млрд рублей (по итогам 2020 года — 1,5 млрд рублей). Чистая прибыль: 219,8 млн рублей (по итогам 2020 года — 38,6 млн рублей)», — сказано в отчете. Лысьвенский завод эмалированной посуды основан в 1913 году и является одним из крупнейших предприятий в Пермском крае. Акционерное общество объединяет несколько заводов, которые также производят газо-и электроплиты, различные товары народного потребления, литье цветных и черных металлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...