Пермский завод эмалированной посуды в шесть раз увеличил прибыль

Лысьвенский завод улучшил финансовые показатели по итогам 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Лысьва, Пермский край) за год почт в 5,7 раза увеличило чистую прибыль. Финансовая отчетность предприятия опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Выручка за период с января по декабрь 2021 года: 1,7 млрд рублей (по итогам 2020 года — 1,5 млрд рублей). Чистая прибыль: 219,8 млн рублей (по итогам 2020 года — 38,6 млн рублей)», — сказано в отчете.

Лысьвенский завод эмалированной посуды основан в 1913 году и является одним из крупнейших предприятий в Пермском крае. Акционерное общество объединяет несколько заводов, которые также производят газо-и электроплиты, различные товары народного потребления, литье цветных и черных металлов.