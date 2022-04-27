Статусный силовик раскрыл реальную роль свердловского авторитета

В случае признания Владимира Кузнецова виновным ему грозит лишение свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии (смотрящего Верхней Салдой) Владимир Кузнецов в реальности не имеет авторитета в криминальных кругах, а лишь может разъяснять «бойцам» понятия воровского мира. Об этом заявил высокопоставленный силовик, личность которого Кузнецов просил не раскрывать для сохранения репутации.

На допросе силовик упомянул экс-смотрящего за Верхней и Нижней Салдой Александра Попова, который якобы создал в этих городах преступную структуру. «Кузнецов состоял в группе [Попова] как человек ранее судимый, но никакого положения не занимающий. Он мог растолковать все понятия, но никакого статуса [у него] было», — цитирует силовика корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

«На самом деле у Кузнецова так называемого авторитета нет и быть не может», — подытожил силовик. Он подчеркнул, что в силу своего рода деятельности достаточно компетентен, чтобы делать такие выводы.

Владимира Кузнецова подозревают в занятии положения смотрящего за Верхней Салдой, якобы полученного от «вора в законе». Его дело рассматривают в Свердловском областном суде с участием присяжных заседателей.

По версии следствия, Кузнецов причастен к мошенничеству и захвату квартир. Предполагается, что он собирал воровской общак, но официальных доказательств предоставлено не было. Сам Кузнецов вину отрицает.