Сын пермского экс-мэра получил важный пост

Составы ТИК решили пересмотреть еще в 14 округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский крайизбирком завершил процесс переформирования территориальных избирательных комиссий в связи с истечением срока их полномочий. На заседании избиркома 29 апреля были утверждены новые составы оставшихся 17 ТИК. Председатели комиссий сменились в двух муниципалитетах — ЗАТО «Звездный» и в Кунгуре. В Звездном ТИК возглавил сын экс-главы Березовского района Александра Серогородского Денис Серогородский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

«В связи с назначением Анастасии Мальцевой в декабре прошлого года на должность председателя ТИК Ленинского района Перми, сменился председатель ТИК ЗАТО „Звездный“. Им стал Денис Серогодский, ранее возглавлявший участковую избирательную комиссию. Также новый председатель назначен в объединенный ТИК Кунгурского муниципального округа. Им стала Людмила Устюгова из кадрового резерва крайизбиркома», — отметили в краевой избирательной комиссии.

Составы ТИК решением избиркома были пересмотрены также в Карагайском, Кишертском, Сивинском, Пермском, Частинском, Горнозаводском, Ильинском, Кизеловском, Красновишерском, Краснокамском, Осинском, Оханском, Очерском, Чусовском округах. Своих представителе в ТИК выдвинули шесть партий и семь общественных организаций.

Главной задачей новых комиссий, отметили в избиркоме, станет подготовка к выборам Президента в 2024 году. «Это включает в себя анализ границ избирательных участков с точки зрения удобства для избирателей, мониторинг состояния и безопасности помещений для голосования. И, разумеется, формирование новых составов участковых комиссий в следующем году с учетом анализа результатов работы комиссий в ходе прошедших избирательных кампаний», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Накануне с председателями пермских ТИК встретилась глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она предложила региону подать заявку на проведение дистанционного электронного голосования в 2023 году.

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