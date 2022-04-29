Екатеринбуржцы придумали мерч с «мразотой либерастной». Фото

30 апреля 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Противостояние телеведущего и местных медийных лиц длится уже несколько дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга В екатеринбургских telegram-каналах распространяется фотография с цитатой Владимира Соловьева «мразота либерастная» на футболке. Кто-то из предприимчивых горожан уже сделал себе такую, перечеркнув мем «Город бесов». Фото появились в telegram-канале «Вечерних ведомостей», а в «Главном канале Екатеринбурга» фантазируют о цитате Новикова на одежде. Высказывание Владимира Соловьева о Екатеринбурге кто-то из горожан решил увековечить на футболке. Надпись «Город бесов» на ней перечеркнута, вместо нее нанесли «Мразота либерастная». Еще в одном паблике представили, как могла бы выглядеть футболка с цитатой свердловского барда Александра Новикова. В фотошопе на нее нанесли фотографию Новикова и подписали «фильтруй хрюканину». Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты. В спор с ним вступили многие известные свердловчане, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, представители азербайджанской диаспоры, шансонье Александр Новиков и свердловские казаки. Они попросили Соловьева быть поаккуратнее с выражениями и напомнили, что регион делает очень много для страны. Кто является автором идеи, неизвестно Фото: telegram-канал «Вечерние Ведомости» Высказывание Новикова тоже не осталось без внимания Фото: telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В екатеринбургских telegram-каналах распространяется фотография с цитатой Владимира Соловьева «мразота либерастная» на футболке. Кто-то из предприимчивых горожан уже сделал себе такую, перечеркнув мем «Город бесов». Фото появились в telegram-канале «Вечерних ведомостей», а в «Главном канале Екатеринбурга» фантазируют о цитате Новикова на одежде. Высказывание Владимира Соловьева о Екатеринбурге кто-то из горожан решил увековечить на футболке. Надпись «Город бесов» на ней перечеркнута, вместо нее нанесли «Мразота либерастная». Еще в одном паблике представили, как могла бы выглядеть футболка с цитатой свердловского барда Александра Новикова. В фотошопе на нее нанесли фотографию Новикова и подписали «фильтруй хрюканину». Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты. В спор с ним вступили многие известные свердловчане, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, представители азербайджанской диаспоры, шансонье Александр Новиков и свердловские казаки. Они попросили Соловьева быть поаккуратнее с выражениями и напомнили, что регион делает очень много для страны.