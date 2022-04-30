Полиция Перми приглашает на работу бывших продавцов магазинов

Бывшие сотрудники иностранных магазинов могут устроиться на работу в полицию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывших сотрудников иностранных магазинов приглашают на работу в полицию Пермского края. Об этом сообщается на сайте «АиФ Прикамье».

«Оставшихся без работы людей, которые были трудоустроены в магазинах зарубежных брендов, примут на работу в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте», — указано в сообщении, со ссылкой на сообщение администрации Очерского округа.

Также в отдел набирают людей на должность полицейского ОППСП (охрана общественного правопорядка и обеспечение общественной безопасности). Новым сотрудникам полиции обещают бесплатное образование, ранний выход на пенсию, отпуск не менее 40 дней ежегодно. От кандидатов требуется наличие среднего полного образования, отсутствие судимости и иностранного гражданства, военный билет.

Ранее URA.RU писало о закрытии в Пермских ТЦ магазинов одежды иностранных брендов Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Uniqlo, H&M. В апреле о приостановке деятельности заявил Decathlon. Некоторые бренды были представлены не одним, а двумя магазинами в разных торговых центрах. Работу на территории РФ компании приостановили из-за спецоперации России на территории Украины.