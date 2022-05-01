Дым от курганских пожаров дотянулся до Челябинска

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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, лес, огонь
На запах гари и дымку жалуются жители Челябинска Фото:

В Челябинскую область пришел дым от обширных пожаров в Курганской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС. На дымку и запах гари пожаловались жители сразу нескольких районов города.

«По информации центра управления в кризисных ситуациях на территории нашей области серьезные очаги пожаров не зарегистрированы. Вероятнее всего дымка в отдельных районах Челябинска — из Курганской области, где сложная пожарная обстановка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Природные пожары бушуют в соседней Курганской области, где 28 апреля объявлен режим ЧС. В настоящее время спецслужбы сосредоточены на защите населенных пунктов ближайшего региона от действующих природных пожаров.

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В Челябинскую область пришел дым от обширных пожаров в Курганской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС. На дымку и запах гари пожаловались жители сразу нескольких районов города. «По информации центра управления в кризисных ситуациях на территории нашей области серьезные очаги пожаров не зарегистрированы. Вероятнее всего дымка в отдельных районах Челябинска — из Курганской области, где сложная пожарная обстановка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Природные пожары бушуют в соседней Курганской области, где 28 апреля объявлен режим ЧС. В настоящее время спецслужбы сосредоточены на защите населенных пунктов ближайшего региона от действующих природных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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