Дым от курганских пожаров дотянулся до Челябинска

В Челябинскую область пришел дым от обширных пожаров в Курганской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС. На дымку и запах гари пожаловались жители сразу нескольких районов города.
«По информации центра управления в кризисных ситуациях на территории нашей области серьезные очаги пожаров не зарегистрированы. Вероятнее всего дымка в отдельных районах Челябинска — из Курганской области, где сложная пожарная обстановка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Природные пожары бушуют в соседней Курганской области, где 28 апреля объявлен режим ЧС. В настоящее время спецслужбы сосредоточены на защите населенных пунктов ближайшего региона от действующих природных пожаров.
В Челябинскую область пришел дым от обширных пожаров в Курганской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС. На дымку и запах гари пожаловались жители сразу нескольких районов города. «По информации центра управления в кризисных ситуациях на территории нашей области серьезные очаги пожаров не зарегистрированы. Вероятнее всего дымка в отдельных районах Челябинска — из Курганской области, где сложная пожарная обстановка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Природные пожары бушуют в соседней Курганской области, где 28 апреля объявлен режим ЧС. В настоящее время спецслужбы сосредоточены на защите населенных пунктов ближайшего региона от действующих природных пожаров.