Пермские казаки передали храму в ЛНР тушенку и сало

Казаки помогли храму в Первомайском (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Казаки Прикамского объединенного окружного казачьего общества передали гуманитарный груз Свято-Николаевскому храму прифронтового Первомайска (ЛНР). В состав гуманитарного груза вошли мясные консервы, шпик и другие продукты. Помощь в передаче груза оказала Народная милиция республики, сообщается на официальном сайте администрации города Первомайска.

«Нуждающиеся прихожане храма и социально незащищенные жители Первомайска получили мясные консервы, шпик соленый с чесноком, кофе растворимый, вареные яйца и пасхальные куличи. Также казаки передали для храма лампадное масло», — указано на сайте мэрии.

В конце апреля из Перми в Донбасс отправилась третья колонна с гуманитарным грузом: продуктами, питьевой водой и семенами. Ранее пермяки передали жителям республики строительные материалы, муку, тушенку и теплую одежду.

С 24 февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию, цель которой, денацификации и демилитаризации этой страны. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, которая не направлена на оккупацию Украины. По словам Путина, спецоперация предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Нацгвардии, в которых сообщалось о том, что в марте 2022 года украинские войска готовились начать наступление на ДНР.